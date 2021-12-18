Lazio YOUth CARD: due accessi omaggio per Christmas Village

Per tutti i ragazzi residenti nella Regione Lazio con età compresa tra i 18 e i 29 anni

18/12/2021 - 15:57



Viterbo - Da oggi è possibile aderendo all’iniziativa LAZIO YOUth CARD della Regione Lazio. Basterà scaricare l’app “LAZIO YOUth CARD” disponibile sia per Android che per Apple, iscriversi con i propri dati, caricare un documento di identità ed attivare così la propria YOUth CARD direttamente sullo smartphone per poi accedere in forma gratuita a tutte e le attrazioni del Viterbo Christmas Village (La Casa di Babbo Natale, Le Poste dei Bambini, La Fabbrica della Befana ed il Presepe).

Lazio YOUth CARD: cos’è e come funziona

LAZIO YOUth CARD è la carta giovani della Regione Lazio lanciata ad inizio 2019 che oggi conta su una community di 100.000 giovani e oltre 2.000 partner locali, regionali, nazionali ed internazionali tra cui il Viterbo Christmas Village.

Scaricare la card conviene: oltre al libero accesso ai parchi tematici, a partire dal 2019 sono stati messi a disposizione oltre 15.000 biglietti gratuiti per i cinema, 3.000 biglietti per i concerti, 10.000 buoni libro da spendere nelle librerie indipendenti, 7.000 biglietti per il Teatro dell’Opera, 10.000 biglietti per eventi sportivi e fieristici, eccetera.

Dove scaricare la Lazio YOUth CARD

La Lazio YOUth Card è disponibile sia per Android su Google Play che per Apple su Apple Store

Come accedere gratis al Viterbo Christmas Village

Una volta scaricata l’app e creata la propria LAZIO YOUth CARD digitale, è sufficiente recarsi presso la biglietteria del Village sita in Piazza San Carluccio a Viterbo e ritirare, mediante scansione del QRCODE abbinato alla card di accesso, i propri ticket gratuiti.

Ricordiamo che per avere accesso gratuito si dove passare presso la nostra biglietteria di Piazza San Carluccio a Viterbo che rilascerà a tutti i possessori della LAZIO YOUth CARD il biglietto cartaceo