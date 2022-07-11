Lazio Pride, spunta un cartello contro Mammorappo

Nella scritta un insulto al noto personaggio televisivo viterbese

11/07/2022 - 07:40



VITERBO - (M.V.) Il primo Viterbo Lazio Pride è stato indubbiamente un successo: in oltre duemila hanno sfilato per le strade tingendo con una pennellata di colore il grigiore del peperino secolare della città dei papi. Ma in una manifestazione che giustamente dovrebbe celebrare la libertà di espressione di tutti, un cartello ingiurioso verso qualcuno certamente non dovrebbe esserci.

Stiamo parlando del cartello che era in mano ad alcuni partecipanti del pride. Nel cartello in questione si poteva leggere:''Meglio frocio che mammo rappo''. Una frase che lascia spazio a ben poche interpretazioni, se non quella di un insulto gratuito verso un noto personaggio televisivo viterbese.

Nel cartello, inoltre, si poteva leggere in piccolo: questo post è offerto dalla comunità shitpost , la scritta era contornata dalle firme dei probabili autori.

Ovviamente non si conoscono le motivazioni che hanno spinto gli autori della scritta a fare questo attacco a Mammorappo, come non si sa se le persone in questione facessero effettivamente parte del Pride o semplicemente si trattasse di alcuni infiltrati in vena di fare 'scherzi'. Sta di fatto che durante il tragitto del corteo, il cartello sarebbe sparito.