Lazio, Tidei: Dalla Regione un attacco ideologico ai consultori e ai diritti delle donne

14/10/2025 - 17:45



ROMA - “La proposta di legge della Giunta Rocca sulla famiglia e la natalità non è un vero sostegno ai nuclei familiari, ma un provvedimento ideologico che mette in discussione diritti fondamentali. Dietro l’obiettivo dichiarato di aumentare le nascite, si nasconde una visione confessionale e anti-scelta che limita l’autodeterminazione delle donne”, dichiara in una nota la capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.

“Il testo introduce espressioni in contrasto con la legge 194, come la ‘salvaguardia del nascituro dal concepimento’, che mette a rischio il diritto all’aborto libero e sicuro. Ancora più grave è l’esclusione dei consultori pubblici, presidi fondamentali da oltre 50 anni per la salute e la libertà delle donne.”

“Al loro posto si dà spazio a enti confessionali, ridimensionando il ruolo delle strutture pubbliche e laiche che garantiscono ascolto, prevenzione e supporto.”

“Inoltre,” aggiunge Tidei, “il finanziamento previsto - 4 milioni di euro l’anno - è del tutto insufficiente rispetto all’ampiezza degli interventi annunciati. È solo propaganda: nessun investimento reale in asili nido, servizi educativi, lavoro femminile o conciliazione vita-lavoro. Noi difendiamo politiche familiari vere, come quelle del Family Act: assegno unico, congedi riformati, sostegno educativo e incentivi al lavoro femminile. Questa proposta invece guarda al passato e cancella conquiste fondamentali.”

“Il Lazio ha bisogno di diritti e pari opportunità, non di leggi ideologiche che cancellano i consultori e minano la libertà delle donne”, conclude Marietta Tidei.