Lazio, Sabatini: 'Moody's migliora ancora il rating della Regione, risultato straordinario che premia nostro lavoro'

Le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini

02/12/2025 - 11:38



VITERBO - Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, componente della Commissione Bilancio.

'Accogliamo con grandissima soddisfazione e orgoglio il giudizio della prestigiosa agenzia Moody's che ancora una volta migliora il rating della Regione Lazio che passa da Baa3 a Baa2 con outlook stabile. Ancora una volta è stata certificata la solidità finanziaria dell'ente e l'affidabilità nei confronti degli investitori grazie al riordino dei conti pubblici, alla riduzione del debito e ad una rinnovata capacità d'investimento.

La situazione finanziaria della Regione Lazio del resto è sempre più positiva, e lo dimostra la crescita economica raggiunta negli ultimi anni e certificata dai principali istituti, Bankitalia in primis. Siamo partiti da una situazione critica, con un rating a livello pre spazzatura e oggi siamo una Regione fortemente attrattiva sul mercato degli investitori, con un tessuto economico e produttivo vivo ed un export in costante crescita. Per questo ci sentiamo di ringraziare, per il grande lavoro svolto, l'intera Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca ed in particolare l'assessore al bilancio Giancarlo Righini; un lavoro di risanamento dei conti pubblici che ha avuto il massimo supporto da parte della maggioranza di centrodestra e di Fratelli d'Italia e che ha restituito al Lazio credibilità, autorevolezza, competitività e sviluppo. Su questa strada intendiamo proseguire per garantire opportunità di crescita sempre maggiori per il nostro territorio, le nostre imprese e i cittadini del Lazio'.