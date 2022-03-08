Lazio, disponibili ad accogliere ucraini che hanno bisogno di cure

Definiti nelle prossime ore i programmi dell'intervento

08/03/2022 - 10:38



'Il Lazio ha dato la disponibilità al Sistema nazionale di Protezione civile ad ospitare pazienti ucraini che hanno bisogno di cure, in particolar modo bambini. Ci muoviamo nell'ambito della CROSS e ,mettiamo a disposizione la nostra esperienza con i team medici coordinati da Ares 118 e gli specialisti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nelle prossime ore saranno definiti i programmi operativi dell'intervento'.

Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.