Lazio, allerta meteo verde nel Viterbese e gialla nel resto della regione

Il bollettino della protezione civile: 'Precipitazioni sparse a carattere di rovescio o breve temporale'

22/07/2024 - 09:11



VITERBO - Criticità idrogeologica e idraulica su tutto il Lazio nella giornata di oggi 22 luglio: l’allerta è stata lanciata in un bollettino diffuso dalla protezione civile, in cui si legge che le precipitazioni saranno “sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sulle zone meridionali e orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Il maltempo, che non dovrebbe quindi colpire la sola provincia di Viterbo, farebbe comunque rimanere la Tuscia nei confini dell’allerta meteo verde, ossia in una situazione stabile e senza reali ripercussioni. I rovesci saranno isolati e senza conseguenze, mentre per il resto della regione l’allerta meteo è gialla sin dalla mattina di oggi. La durata di queste condizioni è stimata per un totale di 9-12 ore.