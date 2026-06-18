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Treni interrotti tra Tiburtina e Ostiense nel weekend
18/06/2026 - 07:05
Pesanti disagi in vista per i pendolari e i viaggiatori della Tuscia che utilizzano la linea ferroviaria FL1
Orte – Fiumicino Aeroporto. Per consentire la realizzazione della nuova fermata di Roma Pigneto, la
circolazione stradale e ferroviaria subirà un blocco cruciale nel nodo di Roma durante il prossimo fine
settimana, nello specifico dalla sera di venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026.
IL DETTAGLIO PER LA TUSCIA
I treni della linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto saranno totalmente cancellati nella tratta
urbana tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense.
Per chi parte dalle stazioni del viterbese e della linea FL1, la corsa si fermerà obbligatoriamente a Roma
Tiburtina. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione rimarrà attiva esclusivamente sulle tratte
esterne. Di conseguenza, i treni opereranno solo tra Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina e Roma Tiburtina
(e viceversa), mentre sul versante opposto la linea sarà attiva solo tra Roma Ostiense e Fiumicino
Aeroporto.
Riepilogo delle modifiche alle linee regionali
Linea Stato Servizio Dettaglio e Tratte Attive
FL1 Orte – Fiumicino Parzialmente Interrotta Treni cancellati tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense.
Attive le tratte Orte-Tiburtina e Ostiense-Fiumicino.
FL3 Roma – Viterbo Limitata I treni della linea FL3 (Roma–Cesano/Viterbo) saranno
limitati o origineranno direttamente dalla stazione di
Roma Ostiense.
Leonardo express Regolare Il collegamento diretto tra Roma Termini e Fiumicino
Aeroporto non subirà alcuna modifica.
Coinvolti anche gli Intercity e i treni notturni
Le attività propedeutiche all'infrastruttura di Pigneto non risparmieranno la lunga percorrenza. Nelle
giornate di sabato e domenica, i treni Intercity sulle direttrici Milano-Napoli/Salerno e Milano-Reggio
Calabria, insieme agli Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo, subiranno variazioni di
orario e deviazioni di percorso, con la conseguente perdita di alcune fermate intermedie. Per garantire la
continuità del viaggio nelle tratte soppresse dei treni Intercity, Trenitalia attiverà un servizio sostitutivo
con autobus. Le modifiche per i treni notturni potrebbero iniziare già dalla sera di venerdì 19 giugno.
Si invitano i passeggeri a pianificare con ampio anticipo i propri spostamenti nel nodo di Roma e a
consultare i canali ufficiali di Trenitalia per gli orari specifici dei bus sostitutivi e delle coincidenze.
ORTE – Pesanti disagi in vista per i pendolari e i viaggiatori della Tuscia che utilizzano la linea ferroviaria FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto. Per consentire la realizzazione della nuova fermata urbana di Roma Pigneto, la circolazione subitò un blocco cruciale nel nodo della Capitale durante il prossimo fine settimana, nello specifico dalla sera di venerdì 19 a domenica 21 giugno 2026.
Il blocco sulla FL1 Orte – Fiumicino
I treni regionali della linea FL1 saranno totalmente cancellati nella tratta compresa tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Per chi viaggia partendo dalle stazioni del viterbese o del reatino diretti verso la Capitale o lo scalo aeroportuale, il viaggio si interromperà forzatamente a Roma Tiburtina.
Trenitalia ha infatti confermato che il servizio rimarrà attivo esclusivamente sulle tratte esterne:
Versante Nord (Tuscia): circolazione attiva solo tra Orte / Poggio Mirteto / Fara Sabina e Roma Tiburtina (e viceversa).
Versante Sud: circolazione attiva solo tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto (e viceversa).
Le altre modifiche alla circolazione
I lavori nel nodo di Roma impatteranno anche le altre direttrici regionali e la lunga percorrenza:
Linea FL3 (Roma – Cesano/Viterbo): I treni subiranno limitazioni e termineranno la corsa o partiranno direttamente da Roma Ostiense.
Leonardo express: Il servizio di collegamento rapido da e per Fiumicino Aeroporto resterà regolare.
Intercity e Intercity Notte: Nelle giornate di sabato e domenica i treni a lunga percorrenza (tra cui le direttrici Milano-Napoli/Salerno/Reggio Calabria e i notturni Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo) subiranno deviazioni di percorso, variazioni di orario e la perdita di alcune fermate. Per i collegamenti Intercity soppressi sarà predisposto un servizio navetta con autobus. Le modifiche ai treni Notte potrebbero iniziare già da venerdì sera.
Si consiglia ai viaggiatori della Tuscia di riprogrammare i propri spostamenti e verificare le coincidenze e gli orari dei bus sostitutivi sui canali ufficiali del Gruppo FS Italiane.