Intercity e Intercity Notte: Nelle giornate di sabato e domenica i treni a lunga percorrenza (tra cui le direttrici Milano-Napoli/Salerno/Reggio Calabria e i notturni Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo) subiranno deviazioni di percorso, variazioni di orario e la perdita di alcune fermate. Per i collegamenti Intercity soppressi sarà predisposto un servizio navetta con autobus. Le modifiche ai treni Notte potrebbero iniziare già da venerdì sera.