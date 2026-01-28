Lavori al passaggio a livello di Porta Fiorentina, scattano i divieti

Transito vietato nelle notti del 28 e 29 gennaio: modifiche alla viabilità in zona

28/01/2026 - 09:29



VITERBO – Divieto di transito notturno al passaggio a livello di Porta Fiorentina per consentire interventi di manutenzione da parte di Rfi. Il provvedimento, richiesto dalla società ferroviaria e disposto dal Comune, riguarda i giorni 28 e 29 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5 del mattino successivo.

I lavori, affidati a Rfi SpA, interesseranno la pulizia della griglia ferroviaria e verranno eseguiti esclusivamente in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione. Durante l’intervento sarà vietato il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia in corrispondenza del passaggio a livello situato al km ferroviario 87+523, all’incrocio con viale Trieste e piazza Gramsci.

Sono previste deviazioni del traffico. I veicoli provenienti da viale Trieste e viale F. Baracca e diretti verso piazzale Gramsci dovranno percorrere via della Ferrovia. I flussi in arrivo da piazzale Gramsci e viale R. Capocci, diretti verso viale Trieste, saranno invece deviati lungo l’itinerario via I. Garbini, circonvallazione Almirante, uscita Ellera, via Friuli, via Po e viale Trieste.

Nel caso in cui i lavori dovessero concludersi prima dell’orario previsto, il transito veicolare sarà immediatamente ripristinato. L’ordinanza della polizia locale n. 45 del 24 gennaio 2026 è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Viterbo, nella sezione Albo Pretorio.