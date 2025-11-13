Lavori al Lazzaretto: indagini geologiche sospese per 'massiccia presenza di guano'

'Condizioni estremamente insalubri', scatta la bonifica degli ambienti

13/11/2025 - 07:10

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Sono state sospese le indagini geologiche nella ex chiesa di San Giovanni Decollato, in via del Lazzaretto. Il motivo: 'massiccia presenza di guano di piccione'. Scatta immediatamente l'operazione di bonifica.

Durante le ispezioni per le indagini geologiche nella ex chiesa, oggetto di lavori di ristrutturazione per la realizzazione di un info-point turistico, i tecnici sono stati costrtti a fare dietro front: 'condizioni estremamente insalubri, dovute alla massiccia presenza di guano di piccione, che inibiscono l'avvio delle attività di indagine'.

Si è reso pertanto necessario intervenire con urgenza mediante la pulizia della struttura affidando la relativa attività di bonifica degli ambienti ad una ditta specializzata nel settore. L'affidamento dei lavori è stato quantoficato in 1800 euro circa.

La ristrutturazione e il recupero della struttura, destinato a diventare uno degli info-point turistici della città dei Papi, avrà un costo di circa 1,5 milioni di euro, che fanno parte del pacchetto di 10 milioni della Strategia di Sviluppo Territoriale urbano del Comune di Viterbo, finanziato dalla Regione Lazio.