L'Atletica regionale fa tappa a Viterbo con i Lanci Invernali

Domenica 15 febbraio 2026 il Campo Scuola di Viterbo è tornato protagonista dei Campionati Invernali di Lanci

16/02/2026 - 15:33



VITERBO - Domenica 15 febbraio 2026 il Campo Scuola di Viterbo è tornato protagonista dell’atletica regionale ospitando la seconda fase regionale dei Campionati Invernali di Lanci. Un appuntamento molto atteso, che ha richiamato atleti da tutto il Lazio, tutti accomunati dallo stesso obiettivo: ottenere la misura utile per staccare il pass verso i Campionati Italiani in programma a fine mese a Mariano Comense (Como).

In pedana si sono alternate le quattro specialità del settore lanci — giavellotto, disco, martello e peso — regalando una giornata intensa sotto il profilo tecnico ed emotivo. Ogni tentativo è stato affrontato con grande concentrazione, consapevoli che pochi centimetri potevano fare la differenza in ottica qualificazione.

La manifestazione ha assunto un significato ancora più importante alla luce delle difficoltà organizzative dei giorni precedenti. Le gare di sabato 14 febbraio erano state sospese a causa del maltempo e si è reso necessario un intervento tempestivo per garantire il regolare svolgimento della seconda fase. Un piccolo problema creatosi a seguito delle condizioni meteo avverse è stato risolto con celerità e professionalità grazie all’intervento del professor Sergio Buratti, permettendo così il corretto allestimento del campo gara.

Fondamentale anche il lavoro della Fidal provinciale di Viterbo e dei responsabili dell’impianto, impegnati per giorni nella sistemazione delle pedane e nell’organizzazione logistica dell’evento. I Giudici di Gara si sono dimostrati impeccabili, i volontari sempre pronti e disponibili in ogni fase della manifestazione, mentre gli atleti hanno dato prova di serietà, correttezza e grande spirito sportivo.

A tutti i partecipanti va il più sincero ringraziamento per aver contribuito alla riuscita di una giornata di sport di alto livello. L’auspicio è quello di rivederli numerosi già nel mese di marzo, ancora una volta al Campo Scuola di Viterbo, per continuare a vivere e far crescere l’atletica nel territorio Laziale.