Lago di Bolsena, i sindaci incontrano Rocca: al centro sviluppo sostenibile e tutela ambientale

Vertice in Regione Lazio sulle criticità del comprensorio: dalla pista ciclabile circumlacuale alla gestione dei porti e delle spiagge

16/01/2026 - 07:24



BOLSENA – Un primo, significativo passo verso un confronto strutturato sul futuro del Lago di Bolsena. Nella giornata di ieri i sindaci dei Comuni rivieraschi – Andrea Di Sorte (Bolsena), Giulia De Santis (Montefiascone), Simona Fabi (San Lorenzo Nuovo), Antonio Rizzello (Grotte di Castro), Carlo Benedettucci (Gradoli), Mario Fanelli (Capodimonte) e Maurizio Lacchini (Marta) – sono stati ricevuti dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per un incontro istituzionale dedicato alle principali criticità del lago e alle prospettive di sviluppo dell’intero territorio.

Il tavolo ha rappresentato un momento di confronto condiviso, volto ad avviare un dialogo stabile e costruttivo tra Regione e amministrazioni locali su temi strategici per le comunità del bacino lacustre. Durante l’incontro, i primi cittadini hanno portato all’attenzione della Regione questioni considerate di vitale importanza: dalla realizzazione della pista ciclabile circumlacuale alla gestione delle aree portuali, passando per il rilascio delle concessioni demaniali, la sicurezza, la cura e il monitoraggio del patrimonio arboreo, fino al supporto necessario per le attività di pulizia e manutenzione delle spiagge.

Problematiche che, come sottolineato dai sindaci, incidono direttamente sulla qualità della vita dei residenti e sulle prospettive di crescita economica e turistica del territorio, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale di uno dei laghi più importanti del Lazio.

Nel corso del confronto è stato espresso anche un ringraziamento alla Regione Lazio per il lavoro svolto negli ultimi anni a sostegno dei Comuni, in particolare sulla gestione delle aree portuali, ambito nel quale sono state recentemente attivate specifiche misure di finanziamento a favore delle amministrazioni locali.

A chiudere l’incontro, le parole del presidente Francesco Rocca: «Incontrare i sindaci dei Comuni del Lago di Bolsena significa partire dalle persone, dai territori e da chi ogni giorno se ne prende cura. L’ascolto non è uno slogan, ma un impegno concreto. Il Lago di Bolsena è un patrimonio che appartiene a tutti, ma prima di tutto alle comunità che lo vivono. La Regione Lazio sarà al loro fianco, con responsabilità e visione, per tutelarlo e valorizzarlo, trasformando questa straordinaria bellezza in una risorsa concreta per l’intera Regione».

Un incontro che segna l’avvio di un percorso condiviso, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale, sviluppo e valorizzazione di un’area strategica per la Tuscia e per l’intero Lazio.