Lago di Bolsena, i sindaci incontrano il presidente della Regione Rocca

Al centro del confronto piste ciclabili, porti, concessioni demaniali, sicurezza e tutela ambientale per lo sviluppo sostenibile del comprensorio lacustre

14/01/2026 - 17:59



VITERBO - I sindaci dei Comuni del Lago di Bolsena sono stati ricevuti oggi dal Presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, in un incontro istituzionale dedicato all'analisi delle principali criticità che interessano il lago e alla condivisione di proposte progettuali strategiche, con l'obiettivo di avviare un dialogo strutturato e costruttivo sul futuro dell'intero comprensorio.

Nel corso del confronto sono stati affrontati temi di vitale importanza per le amministrazioni locali e per le comunità del lago, tra cui la realizzazione della pista ciclabile circumlacuale, la gestione delle aree portuali, il rilascio delle concessioni demaniali, le questioni legate alla sicurezza e alla gestione del patrimonio arboreo, nonché il supporto alle attività di pulizia e manutenzione delle spiagge.

I sindaci hanno evidenziato come le problematiche poste sul tavolo rappresentino nodi centrali per lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale e la valorizzazione turistica del Lago di Bolsena, incidendo direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulle prospettive economiche dei territori rivieraschi.

Nel corso dell'incontro, i primi cittadini hanno inoltre espresso un ringraziamento alla Regione Lazio per il lavoro svolto negli anni a supporto delle amministrazioni locali, in particolare sul tema della gestione delle aree portuali, grazie al quale, da ultimo, sono state messe a disposizione alcune misure di finanziamento.

L'incontro si è concluso con un ringraziamento al Presidente Rocca per l'attenzione dimostrata, per l'avvio di un dialogo concreto e per l'impegno a valutare le proposte avanzate, esprimendo fiducia nelle azioni che la Regione intenderà intraprendere nei prossimi mesi a sostegno dei Comuni del Lago di Bolsena e del loro futuro.

Andrea Di Sorte, sindaco di Bolsena

Giulia De Santis, sindaco di Montefiascone

Simona Fabi, sindaco di San Lorenzo Nuovo

Antonio Rizzello, sindaco di Grotte di Castro

Carlo Benedettucci, sindaco di Gradoli

Mario Fanelli, sindaco di Capodimonte

Maurizio Lacchini, sindaco di Marta