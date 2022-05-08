L'Active Network vince in rimonta sul Cus Molise per 5 a 4

La testa dei ragazzi di mister Ceppi è già ai play off per la sfida che vale la promozione in serie A

08/05/2022 - 05:25



VITERBO - Chiusura in bellezza per l'Active Network Futsal che ieri sul parquet del Cus Molise conquista l'ultima vittoria di un campionato che la vede in testa al girone.

Al PalaUniMol è finita con un 4-5 per i viterbesi che hanno consumato un'importante rimonta grazie alle doppiette di Lamas e Curri e il gol di Senna.

Ora testa al play off per i ragazzi di Mister Ceppi che saranno impegnati il 21 e 28 maggio.

'Un primo tempo in cui loro sono stati migliori anche perché avevano come obiettivo un migliore piazzamento in classifica, ma siamo stati bravi a ribaltare il risultato grazie al portiere di movimento - questo il commento del portiere Francesco Mambella sull'ultimo turno di regular season - Sappiamo che sono una buona squadra con giocatori di esperienza che sono arrivati primi nel loro girone', questo il commento sul prossimo avversario. Andata al Palcus, ritorno da giocare a Cagliari. Una sfida che vale la promozione in serie A.