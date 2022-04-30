L'Active Network travolge il Benevento e al Palacus esplode la festa

La squadra di mister Ceppi vince il girone con una giornata d'anticipo

30/04/2022 - 20:21



VITERBO - L'Active network travolge il Benevento al Palacus e scoppia subito la festa. Con una giornata di anticipo, i ragazzi di mister Ceppi vincono il proprio girone. Il match finisce 8-0 con le doppiette di Persec e Romano e le reti di Senna, Lamas, Lepadatu e Davì.

La vittoria del girone non significa la promozione in serie A ma consente le offre sul piatto due opportunità: la prima tramite lo spareggio con la vincente di un altro girone; la seconda, in caso di sconfitta, tramite il play-in contro una delle vincitrici dei playoff.

Prossimo impegno sarà la trasferta di sabato contro il Cus Molise.