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L'Active Network travolge il Benevento e al Palacus esplode la festa
La squadra di mister Ceppi vince il girone con una giornata d'anticipo
30/04/2022 - 20:21

VITERBO - L'Active network travolge il Benevento al Palacus e scoppia subito la festa. Con una giornata di anticipo, i ragazzi di mister Ceppi vincono il proprio girone. Il match finisce 8-0 con le doppiette di Persec e Romano e le reti di Senna, Lamas, Lepadatu e Davì.

La vittoria del girone non significa la promozione in serie A ma consente le offre sul piatto due opportunità: la prima tramite lo spareggio con la vincente di un altro girone; la seconda, in caso di sconfitta, tramite il play-in contro una delle vincitrici dei playoff.

Prossimo impegno sarà la trasferta di sabato contro il Cus Molise.




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