La WeCOM-Ortoetruria parte forte: Catanzaro ko in Gara 1

Al PalaMalè prova di carattere della Stella Azzurra: finisce 81-70, ora testa alla trasferta calabrese

04/05/2026 - 15:17



VITERBO - Parte con il piede giusto l’avventura playoff della WeCOM-Ortoetruria Viterbo che, davanti al pubblico del PalaMalè, supera il Basket Academy Catanzaro conquistando Gara 1 degli ottavi di finale.

Una prestazione solida e convincente quella dei biancostellati, capaci di imporre fin dalle prime battute ritmo e intensità, soprattutto grazie a una difesa aggressiva a tutto campo e alle buone soluzioni offensive di Liesis e Bastone. Gli ospiti, però, restano in partita con Luzza e Tyrtyshnik, chiudendo il primo quarto sul -5 (24-19).

Nel secondo periodo la Stella prova a scappare: decisive le triple di Giancarli che valgono il +10, ma Catanzaro reagisce con determinazione, sfruttando i viaggi in lunetta e tornando fino al -2 all’intervallo (44-42).

Dopo la pausa lunga, la squadra viterbese cambia marcia. Nonostante l’assenza di Liesis, costretto a uscire per infortunio, i ragazzi di coach Saputo trovano nuove energie: Giancarli è implacabile dall’arco, mentre Bastone, Visentin e Calvi costruiscono il break decisivo. Il terzo quarto si chiude sul 64-52, con inerzia tutta dalla parte dei padroni di casa.

Nell’ultimo periodo la gestione è attenta e lucida: Catanzaro prova a rientrare, ma Moretti e Bastone rispondono colpo su colpo, mantenendo il vantaggio fino al definitivo 81-70 che fa esplodere il PalaMalè.

Grande soddisfazione al termine del match per coach Saputo: “Il bello e il brutto dei playoff è che dopo Gara 1 non si festeggia ma si pensa subito alla prossima. Sono però molto soddisfatto dell’approccio e della solidità mostrata, soprattutto considerando le difficoltà”.

La serie si sposta ora in Calabria: Gara 2 è in programma giovedì 7 alle ore 20 sul parquet di Catanzaro, dove la Stella cercherà il colpo decisivo per avvicinare il passaggio del turno.

WeCOM-ORTOETRURIA STELLA AZZURRA VT 81: Calvi 11, Bertollini 2, Bertini 8, Giancarli 14, Moretti 12, Albenzi, Liesis 7, Meroi 2, Visentin 6, Bastone 17, Casanova 2, Ousman ne. Coach: F. Saputo. Ass.ti: J. Vitali, A. Cittadini

BASKET ACADEMY CATANZARO 70: Greco 2, Fomba, Battaglia 4, Tomcic 12, Mourtada, Canestrari 3, Luzza 12, Okiljevic 12, Tyrtyshnik 17, Basile, Giglio, Dozic 8. Coach: i. Sant’Ambrogio. Ass.ti: N. Sabbatino. F. Tunno

Parziali: 24-19/20-23/20-10/17-18

Rimbalzi: Bertini 8, Giancarli 7, Luzza 5.

Assist: Giancarli e Tyrtyshnik 6, Visentin 4, Bertini, Moretti, Casanova e Canestrari 3