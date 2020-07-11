La Viterbese saluta Foresti

Si pensa ad Albertini del Francavilla, già allenato da Calabro. Palermo ai saluti

11/07/2020 - 06:59



VITERBO - La Viterbese si proietta sul futuro. Iniziano studi e trattative per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Si pensa, prima di tutto, alle uscite. In pole gli addii di Simone Palermo e Andrea De Falco. Per il primo, la soluzione sembra il Taranto che corteggia pesantemente il centrocampista.

Ai gialloblu ha apportato tanta esperienza, ma gli infortuni l'hanno spesso tenuto fuori nei momenti importanti. Per quanto riguarda le entrate, il club di Marco Arturo Romano, valuta un terzino classe '94. Si tratta di Alessandro Albertini che ha appena salutato la Virtus Francavilla e che ritroverebbe Antonio Calabro, colui che lo allenò in Puglia. Sarebbero in corso i primi contatti.

Intanto la società gialloblu ha salutato Diego Foresti. Il direttore generale sarebbe diretto verso Siena dove sono aperte le trattative per la vendita della società. Facile ipotizzare che l'imprenditore di cui non è stato svelato il nome possa essere Piero Camilli che con il bergamasco ha sempre avuto un'ottima intesa.