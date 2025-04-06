La Viterbese rimonta e batte il Civitavecchia 3-2, derby spettacolare

I gialloblu vincono al Rocchi in un match accesissimo e ricco di colpi di scena

06/04/2025 - 20:51



VITERBO – Emozioni a raffica allo stadio “Enrico Rocchi”, domenica 6 aprile 2025, dove la Viterbese ha avuto la meglio su un combattivo Civitavecchia Calcio con il punteggio di 3-2, al termine di un derby giocato accesissimo e ricco di colpi di scena.

Inizia la 29° giornata del campionato di Eccellenza e dopo meno di un minuto gli ospiti passano in vantaggio: un’incomprensione tra Santilli e Ottaviani regala a Gagliardi la palla dell’1-0. Il Civitavecchia sfiora addirittura il raddoppio con Rei, ma la Viterbese non si lascia intimorire. I padroni di casa alzano i ritmi e colpiscono una traversa con Fischetti, poi vanno vicino al pareggio con Capuano.

Il gol del meritato 1-1 arriva al 35', con Morasca che finalizza un perfetto assist di Nesta, ristabilendo la parità prima del riposo.

Nel secondo tempo le emozioni non mancano. Al 73', il Civitavecchia torna avanti grazie a una bella azione conclusa da Avellini, ma la risposta gialloblù è immediata: al 75', Fischetti pareggia i conti con un destro preciso, e appena tre minuti dopo, al 78', è l’ex di turno Fatati a firmare il definitivo sorpasso, ancora su assist di Nesta, grande protagonista del match.

Nel finale il Civitavecchia tenta il tutto per tutto, ma la difesa della Viterbese regge e porta a casa tre punti fondamentali per la corsa al secondo posto.

Con questa vittoria, la Viterbese aggancia Tivoli e Aranova al quarto posto in classifica, rilanciando le proprie ambizioni nella volata finale per un piazzamento d’onore.

VITERBESE 3 – 2 CIVITAVECCHIA CALCIO

Marcatori:

1’ Gagliardi (C)

35’ Morasca (V)

73’ Avellini (C)

75’ Fischetti (V)

78’ Fatati (V)

Viterbese: Santilli, Ferretti, Crocchianti, Filosa, Ottaviani, Fatati, Morasca, Maggese (18’ st Pesce), Fischetti (40’ st Scozzari), Capuano, Nesta.

A disposizione: Vento, Giordano, Gutierrez, Manca, Ruggiero, Guzman, Cardillo.

Allenatore: Gardini

Civitavecchia Calcio 1920: Romagnoli, Pica, Canestrelli (6’ st Proietti), Cerroni, Fatarella, Vittorini, Di Vico, Luciani (26’ st Laurenti), Rei (15’ st Avellini), Pompei, Gagliardi (38’ st Rossetti).

A disposizione: Miriello, Gervasoni, Astorelli, Serpente, Cesaroni.

Allenatore: Castagnari

Arbitro: Sambuchi di Tivoli

Assistenti: Garcea (Roma 1) e Morlacchetti (Roma 2)

Risultati 29ª giornata – Eccellenza Lazio, Girone A

• Sorianese – Rieti 2-2

• Tivoli 1919 – Fiumicino 1926 3-0

• W3 Maccarese – Ottavia 7-0

• Academy Ladispoli – Boreale 1-1

• Aurelia Antica Aurelio – SS Romulea 2-2

• Certosa – Luiss 3-1

• Pomezia Calcio – Colleferro 3-0

• Valmontone 1921 – Aranova 2-1

• Viterbese – Civitavecchia Calcio 3-2

Classifica (dopo 29 giornate)

1. Valmontone 1921 – 66

2. W3 Maccarese – 57

3. Civitavecchia – 52

4. Viterbese – 50

5. Tivoli – 50

6. Aranova – 50

7. Colleferro – 42

8. Boreale – 41

9. Rieti – 41

10. Certosa – 41

11. Romulea – 36

12. Sorianese – 36

13. Aurelia Antica Aurelio – 35

14. Pomezia – 34

15. Ottavia – 26

16. Luiss – 20

17. Academy Ladispoli – 18

18. Fiumicino – 17

Classifica marcatori (dopo 29 giornate)

• 23 reti – Rossi (Valmontone)

• 22 reti – Follo (W3 Maccarese)

• 16 reti – Roberti (Valmontone)

• 14 reti – Vittorini (Civitavecchia), Accrachi (Aurelia Antica Aurelio)

• 13 reti – Toncelli (Certosa)

• 12 reti – Massella (Tivoli), De Iulis (Boreale)

Prossimo turno (30ª giornata – 13 aprile 2025)

• Aranova – Pomezia (11:00)

• Colleferro – Academy Ladispoli (11:00)

• Fiumicino – Certosa (11:00)

• Luiss – Viterbese (11:00)

• Romulea – Ottavia (11:00)

• Aurelia Antica Aurelio – Tivoli (11:15)

• Boreale – Sorianese (11:15)

• Civitavecchia – Valmontone (16:00)

• Fc Rieti – W3 Maccarese (16:00)