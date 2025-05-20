La Via Francigena approda a Santiago de Compostela

Info desk allaeroporto di Santiago, in Spagna, attivo tutti i giorni fino al 31 maggio

20/05/2025 - 11:05



VITERBO - Fino al 31 maggio 2025 la Via Francigena è presente con uno spazio de-dicato all’interno dell’Aeroporto di Santiago de Compostela, uno dei principali snodi del turismo slow internazionale. Un info desk operativo 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18, accoglie pellegrini e viaggiatori di ritorno dal celebre cammino spagnolo, offrendo materiali informativi, suggeri-menti pratici e ispirazione per programmare una nuova avventura: quella lungo l’antico percorso europeo che unisce Canterbury a Roma, fino ai porti della Puglia

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione – Piano Sviluppo e Coesione (Scheda 33 – Via Francigena – Azioni trasver-sali), impegnato nella valorizzazione della Via Francigena come motore di sviluppo turistico, culturale e territoriale. La Via Francigena è ormai riconosciuta come “il nostro Cammino di Santiago”, un asse centrale nella rete degli itinerari slow italiani ed europei intorno al quale il Mini-stero italiano del Turismo sta sviluppando una significativa campagna di promozione. La suddetta campagna è realizzata in collaborazione con le 9 regioni interessate (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emi-lia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio - capofila -, Campania, Puglia).

Con oltre 500.000 pellegrini che nel 2024 hanno ricevuto la Compo-stela, l’aeroporto di Santiago rappresenta un punto strategico per inter-cettare un pubblico motivato e sensibile a esperienze autentiche. Lo stand francigeno, pensato come uno spazio accogliente e interattivo, offre materiali multilingue, incontri con operatori, testimonianze di camminatori e proiezioni multimediali che raccontano la storia, le emozioni e i paesaggi della Via Francigena, ispirandoli a intraprendere un nuovo percorso lungo l’antico tracciato che collega Canterbury a Roma e prosegue fino ai porti della Puglia verso Brindisi e Santa Maria di Leuca.

La presenza della Via Francigena a Santiago ha una forte valenza sim-bolica ed è di grande rilievo a livello europeo: un ponte tra i due cam-mini più iconici del continente, entrambi riconosciuti come Itinerari Culturali dal Consiglio d’Europa. Questa sinergia rafforza il dialogo tra i popoli, la spiritualità condivisa e la visione di un'Europa connessa an-che attraverso i suoi cammini storici.

Dopo la partecipazione alle fiere internazionali outdoor di New York (gennaio) e Parigi (marzo) la tappa di Santiago conferma la volontà e l’impegno del governo e del ministero di promuovere il cammino a livello globale, dialogando direttamente con una comunità internazio-nale alla ricerca di esperienze di viaggio lente, sostenibili e profonda-mente culturali.

Con oltre 3.200 km di percorso attraverso quattro Paesi – Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia – la Via Francigena continua a crescere come simbolo di turismo sostenibile, valorizzazione dei territori e patrimonio condiviso.