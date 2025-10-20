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La Via degli Artisti per le strade di Viterbo
Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 a Viterbo nelle centralissime via Cavour, via Saffi e via Roma
20/10/2025 - 19:35

VITERBO - Torna La Via degli Artisti - VIII edizione, evento aperto a tutte le forme di arte. Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 a Viterbo nelle centralissime via Cavour, via Saffi e via Roma. L'evento promette fascino, creatività ed un pizzico di follia. Mostre collettive e personali, estemporanea di pittura, letture per bambini e laboratori creativi, artigianato artistico e sfilata di moda (sabato 25 ottobre 2025 ore 21), consegna del premio 'Una vita per l'Arte' al maestro Angelo Russo, mostre fotografiche ed artisti di strada. Evento patrocinato dal Comune di Viterbo, dalla Provincia di Viterbo e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Tuscia in Fiore ETS.




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