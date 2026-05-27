La Tuscia torna protagonista del motorismo storico grazie al VII Raid degli Etruschi

Dal 29 al 31 maggio le auto d'epoca partiranno da Bolsena e attraverseranno la Provincia di Viterbo

27/05/2026 - 07:06



VITERBO - Tutto pronto per la settima edizione del Raid degli Etruschi, raduno internazionale di auto storiche organizzato dall'Etruria Historic Racing Club.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bolsena, Comune di Gallese, Comune di Marta, Comune di Sutri, Comune di Bagnoregio, Provincia di Viterbo e con il contributo della Regione Lazio, avrà come da consuetudine una connotazione turistica finalizzata a far conoscere le bellezze paesaggistiche, architettoniche e storiche della Tuscia, con visite guidate presso i luoghi di maggiore rilievo culturale.

Il Raid degli Etruschi 2026 attraverserà numerosi paesi e borghi della Tuscia come Viterbo, Porano, Bagnoregio, Celleno, Montefiascone, Marta, Sutri, Vetralla, Capranica, Nepi, Civita Castellana, Vasanello, Gallese, Bagnaia e ovviamente Bolsena.

Anche quest'anno saranno presenti numerosi equipaggi provenienti dalla Germania pronti a guidare le proprie auto d'epoca per le strade della provincia di Viterbo

La giornata di venerdì 29 maggio, dopo il grande successo della passata edizione, sarà caratterizzata dal III Circuito Cittadino Notturno di Bolsena che prenderà il via dal centro alle ore 21:00 per poi proseguire in viale Colesanti, mentre domenica 31, avrà luogo la seconda edizione del Concorso di Eleganza, rivolto ad auto storiche, che si svolgerà in viale Luigi Cadorna. Due 'eventi nell'evento' ideati per coinvolgere non solo gli appassionati di auto storiche ma anche famiglie e giovani. Durante il Raid degli Etruschi non mancheranno degustazioni delle specialità enogastronomiche del territorio che sicuramente soddisferanno anche i palati più fini e prove di abilità a tempo per rendere l'evento ancora più divertente.

Il patron Mimmo Patara e il suo staff stanno ultimando i preparativi per garantire a tutti i partecipanti una esperienza assolutamente emozionante.