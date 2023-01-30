La Tuscia nel cuore lancia la sfida ai partiti

Pronta a un confronto pubblico con i candidati regionali della Tuscia

30/01/2023 - 17:18



VITERBO - L’associazione “La Tuscia nel cuore – lista civica per Viterbo”, pronta ad un confronto pubblico con i candidati regionali della Tuscia, sulle tematiche di interesse locale.

Nel ribadire il concetto prioritario che l'associazione sarà rappresentata in regione da coloro che garantiranno risposte serie e concrete a tutto il territorio viterbese, teniamo a sottolineare come nelle elezioni che rinnoveranno il consiglio regionale del Lazio, siamo pronti ad ascoltare i candidati consiglieri di qualunque schieramento o orientamento politico, senza dietrologie o pregiudizi di sorta. Pretenderemo solo di avere confronti pubblici ed aperti, tesi ad instaurare un rapporto di reciproco scambio, sia in termini di vedute che di intendimenti.

Noi crediamo in una comunicazione paritetica e scevra da ogni alienazione aprioristica, dibattendo con lucido raziocinio su argomenti centrali e di significato intrinseco per il territorio viterbese, insistendo su aspetti su cui grava un forte deficit in termini di impegno e realizzazione ad oggi ancora fermi per le ataviche lungaggini burocratiche. Il riferimento ricade sulle tematiche inerenti la viabilità, sanità, cultura, acqua pubblica, rifiuti, ambiente, istruzione, sport e turismo.

Dall'asserto di cui sopra la Tuscia nel Cuore, per il tramite del suo portavoce, nonché presidente Marco Pallucca, pone l’attenzione sulla richiesta pervenuta dal proprio elettorato, da cui è emersa l'esigenza di produrre risposte concrete al fine di uno sviluppo finalmente tangibile per tutto il territorio viterbese.

''Noi ci siamo e ci saremo - dicono - continueremo a metterci in gioco ma soprattutto saremo pronti a mostrare apertamente il nostro essere senza remore, perorando sempre il concetto del noi in favore dell'io''.