La Sorianese prepara la sfida con la Boreale

La quinta giornata del campionato di Eccellenza Lazio mette di fronte Boreale e Sorianese, domenica 5 ottobre alle ore 11 al 'Don Orione' di Roma

03/10/2025 - 10:21



SORIANO NEL CIMINO - La quinta giornata del campionato di Eccellenza Lazio mette di fronte Boreale e Sorianese, domenica 5 ottobre alle ore 11 al 'Don Orione' di Roma.

I padroni di casa occupano il 10° posto in classifica con 6 punti, frutto di due vittorie e due sconfitte: un percorso altalenante, capace però di esprimere qualità e competitività. La Sorianese, tredicesima a quota 4, arriva invece dal pareggio casalingo contro il Grifone, un risultato che ha dato fiducia e nuove certezze al gruppo rossoblù dopo un avvio di stagione caratterizzato da una vittoria, un pari e due ko.

Mister Christian Chirieletti, alla vigilia del match, ha tracciato un bilancio delle prime giornate e presentato la sfida in programma: 'Contro il Grifone la squadra ha dimostrato compattezza e attenzione, rimanendo organizzata. Abbiamo costruito buone trame di gioco ma nella parte finale è mancata la finalizzazione, che è responsabilità di tutto il gruppo: l'ultimo passaggio, un cross o un appoggio impreciso possono fare la differenza. Sono dettagli che vanno migliorati con l'intero collettivo, ma le sensazioni complessive restano incoraggianti. Domenica ci aspetta una partita difficile, servirà lo stesso spirito per provare a toglierci soddisfazioni.'

Sull'avversario, il tecnico rossoblù non ha dubbi: 'La Boreale è una società che lavora da anni con grande attenzione sui giovani. Il loro settore giovanile è all'avanguardia, capace di lanciare profili interessanti come confermano i tanti ragazzi in rosa, anche molto giovani. A questo si aggiungono elementi di esperienza come Casavecchia, punto di riferimento importante. È una squadra che conosce bene il campionato e che, anche quest'anno, resta competitiva.'

Infine, una riflessione sul percorso della Sorianese: 'Il nostro è un progetto nuovo, fondato sulla crescita dei ragazzi e su uno staff giovane e motivato. Stiamo lavorando per far crescere sia i più esperti che i meno esperti, e i progressi si vedono. I più giovani hanno già fatto passi avanti importanti, mentre lo zoccolo duro della passata stagione sta dando solidità e protezione al gruppo. L'obiettivo è crescere tutti insieme: giocatori, staff e società. Sono ragazzi che lavorano duramente, ed è giusto sottolinearlo.'

La direzione di gara è affidata all'arbitro Luca Orlandella della sezione di Frosinone, coadiuvato dagli assistenti Andrea Dobosz e Matteo Esposito, entrambi della sezione di Roma 2.