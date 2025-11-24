La Seven Life Fitness di Bassano in Teverina a Cesenatico per rappresentare il Lazio

L'amministrazione comunale si congratula con il presidente della società Settimio Starna e le allenatrici federali Giulia Profili e Alessandra Giacinto

24/11/2025 - 12:16



BASSANO IN TEVERINA - Le giovani atlete della ASD Seven Life Fitness di Bassano in Teverina hanno rappresentato con orgoglio la comunità e l'intera regione Lazio al 'Trofeo delle Regioni Libertas', che si è svolto ieri presso l'Accademia Acrobatica di Cesenatico.

La determinazione delle atlete ha permesso di ottenere risultati prestigiosi nella ginnastica artistica: Ines Proietti, nella categoria Allieve 2, si è laureata vicecampionessa nazionale alle parallele asimmetriche. Nella categoria Junior 2, invece, Giulia Meriziola ha chiuso al 15° posto assoluto, Martina Sciarra ha conquistato il terzo posto alle parallele asimmetriche e Vittoria Carones ha ottenuto il titolo di campionessa nazionale al minitrampolino. Infine, nella categoria Senior, Rachele Trifolelli ha conquistato il podio diventando vicecampionessa nazionale assoluta.

L'amministrazione comunale si congratula con il presidente della società Settimio Starna e le allenatrici federali Giulia Profili e Alessandra Giacinto sottolineando l'impegno costante e la crescita sportiva di queste giovani ginnaste, capaci di regalare emozioni e di rappresentare Bassano in Teverina con talento e passione.