La serie tv dedicata ai viaggi e al lifestyle approda a Viterbo: in prima visione un episodio dedicato al Natale

Martedì 16 dicembre ore 21.00 su Sky 222, Sport Italia 60, in live streaming su www.bikechannel.it ed on demand su unagitafuoriporta.it

16/12/2025 - 00:50



VITERBO - C’è una città nel Lazio - nel cuore della Tuscia - al confine con l’Umbria e la Toscana, che nel periodo più atteso dell’anno riesce a trasformarsi in un autentico presepe a cielo aperto.

È Viterbo, protagonista del nuovo episodio di Una gita fuoriporta, in onda martedì 16 dicembre in prima visione alle ore 21:00 circa, in uno speciale viaggio natalizio tra atmosfere medievali, luci scintillanti e le imperdibili attrazioni del Viterbo Christmas Village.

Passeggiando tra vicoli, piazze e saliscendi che aprono lo sguardo su scorci da cartolina, il nostro itinerario si arricchisce di suggestioni sensoriali: i profumi intensi dei prodotti locali, i sapori della tradizione e quell’atmosfera genuina che solo i centri storici vissuti sanno regalare. Tra le antiche mura di Viterbo si avverte il calore della legna che arde nei camini, mentre il suono delle campane si diffonde tra palazzi e monumenti, scandendo il ritmo lento della città.

Un percorso che ci conduce alla scoperta della sua anima culturale e storica: dal Colle del Duomo, dominato dall’imponente Palazzo dei Papi, simbolo di una pagina fondamentale della storia cittadina e dell’intera cristianità, fino a Piazza del Plebiscito, salotto della vita viterbese. È qui che il racconto si carica di emozione, quando tutta la comunità locale e i turisti si ritrovano per uno dei momenti più attesi del periodo dell’Avvento: la suggestiva accensione dell’albero di Natale.

Nel quartiere medievale di San Pellegrino, invece, tra torri, palazzi in pietra e le caratteristiche abitazioni con profferli, prende vita il Viterbo Christmas Village: un villaggio diffuso capace di incantare grandi e piccoli. Un luogo dove la fantasia si unisce ai personaggi, tra la Casa di Babbo Natale, la Befana, i presepi e molte altre installazioni, come la Slitta Express VR, un’esperienza in realtà virtuale.

Nel corso dell’episodio emerge l’anima poliedrica di Viterbo: città papale, città termale, città di fede, profondamente legata alle sue tradizioni, come la celebre Macchina di Santa Rosa, emblema identitario che continua ad affascinare il territorio viterbese.

David Romano, conduttore e giornalista della serie tv, racconta a fine produzione (ndr):

“Con questo episodio abbiamo scoperto una Viterbo sorprendente e profondamente affascinante, capace di accogliere in un modo davvero originale. Qui il Natale non è solo decorazione e abbellimenti, ma memoria, identità e racconto collettivo. Passeggiare per San Pellegrino, assistere all’accensione dell’albero, entrare nel Palazzo Papale significa vivere un’esperienza intensa, fatta di storia e calore umano. Viterbo è una di quelle città che non si limitano a farsi visitare, ma si lasciano sentire”.

Hanno partecipato all’episodio: Chiara Frontini Sindaca di Viterbo; Patrizia Notaristefano Assessore con delega 'Viterbo Città del Cinema”; Andrea Radanich Organizzatore Viterbo Christmas Village; Katia Scardozzi Assessore Promozione e valorizzazione eventi culturali locali; Marco Nunzi Cons. Comunale delega sviluppo economico e turismo; Elena Cangiano Archeologa.

L’appuntamento è quindi fissato per martedì 16 dicembre alle 21.00 circa (l’inizio dell’episodio può variare di qualche minuto), su tutte le piattaforme disponibili unendo il mondo della TV lineare e on demand a quello digitale:

• Sky canale 222

• Canale 60 digt. Terrestre Sport Italia (tasto rosso del telecomando Smart Tv) collegamento ad internet

• In HD Live streaming su bikechannel.it (Portale di Tiscali Italia)

• In 4k On demand sul sito unagitafuoriporta.it

Una gita fuoriporta si conferma come uno dei principali programmi televisivi dedicati ai viaggi e al lifestyle italiano, un approccio sempre più trasversale con consigli e spunti per creare la migliore esperienza di viaggio, che sia esso un weekend emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta.