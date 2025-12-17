La scuola Santa Maria del paradiso vince il concorso presepi della Regione Lazio

Il prof. Zeppa riguardo allopera creata: In questo Natale non potevamo non tener conto di quello che accade a Gaza, in Ucraina e in tutto il mondo

17/12/2025 - 11:15



VITERBO - Grande soddisfazione per gli studenti della classe terza della secondaria di primo grado della scuola Santa Maria del Paradiso, il loro presepio è infatti risultato il primo della loro categoria nella provincia di Viterbo nel concorso indetto dalla Regione Lazio per la diffusione della cultura del presepio nelle scuole. L'elaborato è stato molto apprezzato sia per la particolare tecnica realizzativa che per il profondo significato che esprime. Nel fondale immagini (purtroppo di una quotidiana drammatica attualità) di città distrutte e lacerate dalla guerra. sulla base pezzi di pietra e terriccio, che evocano macerie. Al posto delle statuine, sagome realizzate col fil di ferro e con qualche brandello di stoffa. Il presepio evoca la distruzione e quasi la scomparsa dell'umano. Tuttavia, i personaggi del presepe si illuminano, ma soprattutto ad illuminarsi è la culla di Gesù bambino, da cui fuoriesce una luce di vita e di speranza. 'In questo Natale - spiega il prof. Marco Zappa, coordinatore del progetto - non potevamo non tener conto di quello che accade a Gaza, in Ucraina, in tutto il mondo. E non potevamo nemmeno dimenticare che questo 2025 è stato l'anno del giubileo della speranza'. Il presepio è stato presente al grande concerto natalizio organizzato dalla Regione al teatro dell'Opera di Roma. Il premio per i giovani autori è quello di una uscita didattica con pernottamento in una località di valore storico e artistico del Lazio.