La Salita dei Cimini, grande partecipazione per la IX Salifaggeta: centinaia di podisti tra il borgo e la Faggeta

La manifestazione di sabato 25 luglio ha richiamato atleti da tutta Italia. La Pro Loco: 'Lo sport è un motore di promozione del territorio e di valorizzazione delle eccellenze locali'

27/07/2026 - 15:27



SORIANO NEL CIMINO - Grande partecipazione e un clima di entusiasmo hanno caratterizzato la IX edizione della Salifaggeta – La Salita dei Cimini, andata in scena sabato 25 luglio a Soriano nel Cimino. L'evento podistico ha richiamato centinaia di atleti provenienti da numerose regioni italiane, confermandosi tra gli appuntamenti sportivi più attesi dell'estate nella Tuscia.

La gara ha preso il via dalla centrale Piazza Vittorio Emanuele II, attraversando il territorio comunale fino a raggiungere la Faggeta Vetusta del Monte Cimino, sito riconosciuto come Patrimonio Mondiale UNESCO, lungo un percorso che unisce la sfida sportiva alla scoperta di uno dei luoghi naturalistici più suggestivi del Lazio.

A esprimere soddisfazione per l'esito della manifestazione sono stati la Pro Loco di Soriano nel Cimino, il Comune di Soriano nel Cimino e la Runner Team Viterbo, promotori dell'iniziativa. Secondo gli organizzatori, la Salifaggeta rappresenta ormai molto più di una semplice competizione podistica: è un'occasione per far conoscere il patrimonio storico, ambientale e paesaggistico del territorio e per accogliere sportivi e visitatori provenienti da tutta Italia.

L'evento ha confermato anche il ruolo dello sport come strumento di promozione turistica e valorizzazione delle eccellenze locali, favorendo momenti di aggregazione e contribuendo a rafforzare il legame tra associazioni, istituzioni e cittadini.

Determinante, per la riuscita della manifestazione, è stato il lavoro della macchina organizzativa. La Pro Loco ha rivolto un ringraziamento ai numerosi volontari, alle associazioni del territorio, alle forze dell'ordine, agli operatori sanitari, agli sponsor e a tutti i partner che hanno collaborato all'organizzazione dell'evento, garantendo assistenza e sicurezza lungo l'intero percorso.

Con il successo della nona edizione, la Salifaggeta consolida il proprio ruolo nel calendario degli eventi sportivi della Tuscia, confermandosi una manifestazione capace di coniugare agonismo, promozione del territorio e partecipazione della comunità locale.