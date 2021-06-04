La ricetta di Confimprese Viterbo per uscire dalla crisi economica

La 22° puntata di Luce Nuova sui fatti è stata dedicata a Confimprese di Viterbo

04/06/2021 - 15:33



“Misure di sostegno alle Pmi e non solo come il Microcredito sono strumenti essenziali per rilanciare un’economia messa in ginocchio dalla pandemia e da misure spesso non all’altezza da parte della politica”.

E’ questa la sintesi della 22° puntata di Luce Nuova sui fatti, dedicata interamente alle attività messe in campo da Confimprese Viterbo, associazione di categoria che si occupa di formazione, tutoraggio, consulenza ed aiuti diretti alle Pmi della Tuscia.

Il presidente di Confimprese Viterbo Gianfranco Piazzolla e il direttore Giancarlo Bandini hanno ricordato il grande sforzo messo in campo per assistere, in questi mesi di chiusure e misure governative di sostegno, tutti i loro associati, spesso disorientati e colpiti da un periodo senza precedenti.

Nel corso della puntata si sono succeduti interventi di esperti come la dottoressa Paola Carnevale (Docente presso Università di Cassino - Sea Tuscia); Mario Baccini (Pres.naz. Ente per il Microcredito) e Antonio Gigliotti (Direttore Fiscal Focus).

Tutti hanno raccontato il lavoro svolto per permettere alle Pmi con gli strumenti del Microcredito, della formazione 4.0 ed altri accorgimenti, di reggere l’onda d’urto delle crisi economica dovuta a quella sanitaria che ha obbligato a lunghi periodi di restrizioni per le aperture e le uscite da parte della gente.

Il presidente di Confimprese Piazzolla è stato critico con il governo per piattaforme di richiesta bonus spesso non adeguati e per la troppa burocrazia, mentre il segretario Bandini ha parlato del lavoro svolto in sinergia con le istituzioni locali nei vari tavoli di lavoro.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere a.

Confimprese Viterbo, via Gargana 34 – Viterbo (Tel.: 0761/326210) o sul sito www.confimpreseviterbo.it)

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in direttasu Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune,Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazionie partecipare:340/9409572 - lucenuovasuifattitln@libero.it.