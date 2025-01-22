La Provincia oggi al TAR contro gli espropri per l'eolico

Ricorso al Capo dello Stato contro l'impianto 'La Banditaccia' dirottato al Tribunale Amministrativo

22/01/2025 - 05:47

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - La Provincia di Viterbo si costituisce in giudizio contro gli espropri per l'installazione del mega impianto eolico, da oltre 29 mila ChiloWatt, denominato 'La Banditaccia', il quale dovrà essere installato nel comune di Arlena di Castro, con opere di connessione alla rete nei comuni di Arlena, Tuscania e Cellere. Oggi l'udienza dinanzi al TAR.

Si terrà oggi dunque l'udienza in Camera di Consiglio del TAR del Lazio in merito agli espropri per l'installazione dell'impianto. La Provincia aveva fatto ricorso al Capo dello Stato, ma la società che ha richiesto l'autorizzazione per l'installazione dell'impianto ha impugnato il ricorso chiedendone il dirottamento in ambito territoriale.

Il decreto di esproprio delle proprietà private e di determinazione delle relative indennità è del 24 settembre 2024, mentre l'Autorizzazione Unica all'installazione dell'impianto eolico è del 4 giugno 2023. E istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata il 27 febbraio 2018. 'Mai notificata alla ricorrente', si legge nel documento della Provincia.