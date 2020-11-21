La prima di Taurino oggi in Campania

La Viterbese affronta, in trasferta, la Juve Stabia. Non ci sarà Palermo

21/11/2020 - 06:58



VITERBO - Ci saranno quasi tutti per la prima di Roberto Taurino sulla panchina della Viterbese. Di fronte ci sarà la Juve Stabia di Pasquale Padalino e i leoni saranno quasi al completo. L’ultima ondata di tamponi ha dato esito totalmente negativo: i gialloblu sono finalmente liberi dal Covid. Non ci sarà, però, Simone Palermo che se la deve vedere con qualche problema fisico.

Il tecnico salentino si e’ mostrato particolarmente entusiasta, in sala stampa, alla vigilia del match. ‘’Spero di aver trasmesso entusiasmo e voglia – ha detto - e l'idea che il calcio ha bisogno di una squadra che abbia un’anima e un cuore per fare una buona partita, in un campo difficile, con una squadra dal buon palleggio’’.

‘’Ho ancora dubbi e qualche certezza. La notte porta consiglio e ho ancora 24 ore per pensare. Ma ovvio che un'idea di base me la sono fatta. Inutile mi chiediate la formazione tanto non ve la posso dare (ride, ndr)’’, ha continuato.

Poi la conclusione: ‘’I ragazzi hanno risposto in modo positivo, ho visto l’atteggiamento giusto per fare la miglior partita che abbiamo nelle corde’’.

Dall'altra parte, mister Pasquale Padalino, e' sembrato piuttosto agguerrito e ha dichiarato di voler conquistare i 3 punti con la Viterbese in Campania.