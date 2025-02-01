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La presidente del Sib Lazio Marzia Marzoli sugli stati generali del turismo balneare a Roma
Marzoli: 'Fondamentali perché la questione balenare è una priorità per il turismo italiano'
01/02/2025 - 09:24

TARQUINIA - 'La questione balneare è diventata una priorità, perché incide direttamente sul turismo italiano, un settore che rappresenta una parte significativa dell'economia nazionale'. Lo afferma la presidente del Sib Lazio Marzia Marzoli, che parteciperà il 5 marzo alla riunione degli stati generali del turismo balneare di Confcommercio a Roma, fortemente voluta dal presidente Antonio Capacchione e dalla giunta nazionale e decisa durante il consiglio direttivo nazionale riunitosi il 24 gennaio. 'È un'ulteriore iniziativa che riteniamo possa fornire un utile contributo per il futuro turistico dell'Italia e di quello delle decine di migliaia di imprese attualmente operanti – sottolinea la presidente del Sib Marzoli -. Vogliamo infatti che questo evento diventi un momento di dialogo e confronto tra tutti portatori di interesse e le istituzioni a ogni livello, sia nazionale che europeo, a fronte di una situazione di estrema incertezza che rischia di compromettere definitivamente il sistema'.




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