'La porti un bacione a Firenze', la carovana dei ragazzi speciali in viaggio verso la Toscana

Lassociazione Juppiter e l'ASL di Viterbo organizzano un viaggio a Firenze e Pisa per offrire a giovani con disabilità un'opportunità di crescita, autonomia e divertimento

17/11/2024 - 02:28

di Giulia Ortenzi

VITERBO - Una nuova emozionante iniziativa ha visto protagonista l’associazione Juppiter, che insieme all'Asl di Viterbo, hanno deciso di far partire una nuova carovana con ragazzi speciali in un viaggio di tre giorni verso le città di Firenze, Pisa e Vinci, città natale di Leonardo. Il nome della carovana, 'La porti un bacione a Firenze', racchiude in sé il cuore di un progetto che mira a offrire esperienze uniche e formative a giovani ragazzi speciali.

Il tema della carovana, che si inserisce in una serie di viaggi organizzati in passato, prosegue il percorso intrapreso con le esperienze a Capo Nord e quella della legalità in Sicilia. Ogni tappa delle carovane ha avuto un obiettivo ben preciso: aiutare i ragazzi a vivere esperienze significative fuori dal loro contesto abituale, mettendo alla prova le loro capacità e promuovendo l'autonomia in un ambiente diverso e stimolante.

'Questa opportunità per i giovani con disabilità è di fondamentale importanza, poiché la fragilità ci insegna a rapportarci in modo diverso e più sano con la nostra vita. È essenziale per Juppiter dedicare particolare attenzione a questi ragazzi, che sono molto vulnerabili, perché ciò rappresenta un valore che arricchisce tutta la comunità', afferma Salvatore Regoli.

Quest’anno, per permettere anche a chi non aveva avuto l'opportunità di partecipare alle precedenti carovane, è stato organizzato questo viaggio, che ha visto i ragazzi mettersi in gioco non solo in termini di autonomia, ma anche di divertimento e attività pratiche. La carovana non è solo un’opportunità di crescita, ma anche un'occasione per vivere un’esperienza attiva e coinvolgente, facendo loro scoprire nuove realtà, nuove città e nuove opportunità.

Durante il viaggio, i ragazzi hanno potuto sperimentare una forma di autonomia diversa, affrontando il percorso in modo indipendente. Un’iniziativa che non solo punta a favorire la crescita personale dei partecipanti, ma anche a rafforzare la loro autostima e il loro senso di indipendenza.

Tre giorni pieni di emozioni, sfide e momenti di condivisione, con un obiettivo chiaro: far vivere ai ragazzi un’esperienza che li faccia sentire parte di un gruppo, in grado di affrontare nuove sfide, ma anche di divertirsi e godersi ogni momento.

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