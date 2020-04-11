''La notte scorsa morta una persona anziana nella casa di riposo''

L'annuncio dell'assessore regionale alla sanità D'Amato. I decessi salgono a 11

11/04/2020 - 13:03



CELLENO - La notte scorsa un ospite della casa di riposo Villa Noemi, risultato positivo al Covid 19, è deceduto. L'annuncio è avvenuto questa mattina da parte dell'assessore regionale alla Sanità Alessio d'Amato nel corso della conferenza stampa in cui la Regione Lazio ha spiegato le misure per l'emergenza del coronavirus sul fronte sanitario.

''La notte scorsa c'è stato un decesso di una persona anziana della casa di riposo sottoposta a isolamento così a isolamento è stato sottoposto l'intero comune viterbese'' ha detto l'assessore.

Con questo salgono a 11 i decessi di persone positive al Covid 19 nella Tuscia, di cui tre solo nelle ultime ore. Al 78enne deceduto ieri, Arrigo Bordini, nella notte scorsa si è aggiunto l'81enne ricoverato a malattie infettive, comunicato oggi dalla Asl di Viterbo, Ferdinando Di Marco, tra le persone risultate positive all'interno di Villa Immacolata e l'ospite di Villa Noemi.