La Nostra Storia 40 anni di storia dell'atletica viterbese

30/11/2021 - 14:48





VITERBO - Giuseppe Misuraca insieme a Sergio Burratti, Fabrizio Maiolati ed Ermanno Tronti presenteranno giovedì 9 dicembre, presso la Sala Anselmi in via Saffi a Viterbo, alle ore 18.30 il volume “La Nostra Storia”



Circa 5.000 pagine di notizie e rassegne stampa condensati in 180 pagine, oltre 700 foto di ricordi e protagonisti, una carrellata di emozioni, successi, eventi e amicizie frutto di due anni di lavoro e di una vita di passione dedicata all’atletica. “La nostra storia”, il volume realizzato da Giuseppe Misuraca che racconta le vicende dell’Atletica Viterbo e dell’Atletica Alto Lazio.

Il volume ricompone ed ordina in maniera cronologica tutte le rassegne stampa prodotte dal 1981 ad oggi riguardanti l’attività agonistica svolta nei vari anni, abitualmente pubblicate e distribuite ai tecnici e dirigenti delle società della provincia”.



Misuraca, anno dopo anno, ha raccolto e conservato tutti gli articoli relativi alla attività agonistica dell’Atletica Viterbo, pubblicati negli anni ’80 e ‘90 sui quotidiani del periodo e quelli successivi, apparsi anche su tutti i portali della provincia, poi dal 1996 anche quelli riguardanti l’Atletica Alto Lazio: e questa enorme mole di materiale, assieme alle graduatorie annuali della Fidal Viterbo, ai giornalini mensili e a tanto altro è stata la base di lavoro per il volume oggi pronto e diventato realtà.

Nel libro sono raccolti i risultati agonistici più significativi di atleti che nei 40 anni di storia hanno partecipato all’attività delle due società, oltre a tantissime foto che riporteranno piacevolmente indietro nel tempo. Tanto per dare un’idea, nelle 180 pagine del volume appaiono qualcosa come 1.500 nomi di atleti, tecnici e dirigenti che hanno scritto una porzione più o meno rilevante della storia dell’atletica nella Tuscia. E molti di essi potranno riscoprirsi in una delle tante immagini a corredo.



Nell’occasione si potrà ritirare copia del volume, EROGAZIONE LIBERALE CON CONTRIBUTO MINIMO € 12 SPESE VIVEe per quanti non potranno partecipare alla presentazione, potranno richiederlo alla mail

misuracagiuseppe@gmail.com o tramite whats App 368540234

o direttamente, durante gli allenamenti pomeridiani dal lunedì al venerdì presso il Campo Scuola di Viterbo.

Si chiede gentilmente a quanti vorranno e potranno partecipare alla presentazione, di dare una conferma della loro presenza in maniera da poter predisporre al meglio la sala che potrà contenere al massimo 80 persone, viste anche le restrizioni legate al Covid.



Sarà necessario presentare il Green Pass





