La monocoltura nel nocciolo nel centro Lazio

Presentazione del Libro Bioavversità

28/04/2023 - 16:59



VITERBO - Domenica 30 aprile alle 0re 18:30 nell'ambito di Tuscia in Bio a Piazza del Sacrario Viterbo sarà presentato il libro 'Biovversitá. Il vizio delle monocolture nell terre alte' interverrà l'autore 'autore Giannandrea Mencini.

Saranno presenti anche il presidente del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre Famiano Crucianelli e il presidente del Biodistretto del Lago di Bolsena Gabriele Antoniella che porteranno le esperienze dei territori dell'Agrofalisco e del lago di Bolsena che sono al centro dell'inchiesta sulle monocolture di Mencini.

L'autore infatti intraprende un nuovo viaggio nelle Terre Alte per indagare la perdita di biodiversità nel nostro Paese a causa del proliferare delle colture intensive. Un dialogo con diversi protagonisti per capire la diffusione del Prosecco nel nordest, dei meleti in Val di Non, dei noccioleti in Centro Italia, riportando accurate testimonianze sulle conseguenze ambientali, sanitarie e sulla biodiversità, causate dalla diffusione delle monocolture in Italia. Non solo aspetti negativi, ma anche storie virtuose e vincenti che vanno dal Veneto fino all'Alto Molise passando per il Lazio, dimostrando che è possibile anche un'agricoltura.