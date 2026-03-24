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La moglie perfetta al Teatro Francigena di Capranica
Domenica 29 marzo in scena alle ore 18:30
24/03/2026 - 11:12

CAPRANICA – Domenica 29 marzo alle ore 18:30 in scena “La moglie perfetta” al Teatro Francigena di Capranica.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito del Francigena Live Festival organizzato dal Comune di Capranica in collaborazione con ATCL, il circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta. Obiettivo è far riflettere sulla condizione femminile attraverso un monologo graffiante e ironico che, seguendo la storia di una docente di un singolare corso di preparazione al matrimonio, esplora dubbi e contraddizioni di una generazione di donne che si interroga sul proprio ruolo nella società.




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