La Maury's Tuscania batte la Deciimomannu e torna a sorridere

12/01/2025 - 12:17



CAGLIARI - Vittoria da tre punti doveva essere e vittoria è stata per la Maury's Com Cavi Tuscania impegnata nella lunga trasferta di Decimomannu (Cagliari) nel penultimo incontro del girone di andata.

Troppo debole il fanalino di coda per poter sperare di andare a punti contro una squadra, quella laziale, desiderosa di mettersi quanto prima alle spalle la sfortunata prestazione del turno precedente. Troppo deboli i sardi ma non al tal punto da non costringere, almeno in uno dei tre set, il secondo, i più quotati avversari ai vantaggi.

Dopo essersi aggiudicati il primo parziale 15/25, i ragazzi di Perez Moreno riescono ad imporsi 27/29 prima di chiudere il match nel terzo set finito 18/25.

La vittoria in terra sarda consente a capitan Buzzelli e compagni di rimanere agganciati alla parte alta della classifica e di mantenere il passo di Civita Castellana, che supera 1/3 la Lazio, e Genzano (3/0 su Rioneterra) che sabato prossimo si incontreranno nello scontro al vertice.

L'altro match clou della tredicesima giornata vedrà protagonista proprio Tuscania che sabato alle 17,30 al palazzetto dell'Olivo ospiterà Pomigliano.

PALLAVOLO DECIMOMANNU - MAURY'S COM CAVI TUSCANIA 0/3

(15/25 – 27/29 – 18/25)

Durata: '22, '36. '24

Arbitri: Federico Bonaccorsi e Silvia Oliviero

PALLAVOLO DECIMOMANNU: Enna, Schirru, Pittaluga, Cadeddu, Cassaro Marco 4, Afflitto (L), Cassaro Enrico 7, Muccione 2, Sartirani 13, Caria Stefano, Simoncini, Durante 12, Caria Alessio 1, Murgia (L).

All. Alberto Caredda, Ass. Pino Maciocco

MAURY'S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 19, Marrazzo 4, Simoni 9, Genna 11, Festi 8, Rogacien 3, Stoleru 1, Pieri, Borzacconi 2, De Angelis, Rizzi (L2), Quadraroli (L1), Fusco, Silvestrini.

All. Victor Perez Moreno, Ass. Francesco Barbanti