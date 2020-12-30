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La Maury's Com Cavi Tuscania supera Grottazzolina
Chiude al secondo posto il girone di andata 1/3
30/12/2020 - 21:57

Tuscania - La Maury's Com Cavi Tuscania supera 1/3 la Videx Grottazzolina e fa ritorno dalle Marche con i tre punti che significano chiudere il girone di andata al secondo posto a sole tre lunghezze dalla capolista Galatina.

Dopo avere condotto in vantaggio gran parte del set inaugurale, i ragazzi di Tofoli si disuniscono nel finale e si arrendono ai padroni di casa (25/22), che, lo ricordiamo, rimangono una delle squadre favorite per l’acceso ai play off promozione.

Poi, guidati da un Marsili davvero in giornata di grazia, capitan De Paola e compagni, prendono le misure agli avversari e si aggiudicano (21/25, 21/25 e 22/25) i restanti set portando a casa la settima vittoria consecutiva.

Al fischio di inizio il coach marchigiano, Ortenzi, schiera Marchiani al palleggio con Calarco opposto, Vecchi e Starace laterali, Romagnoli e Cubito centrali, Romiti libero. Tofoli risponde con Marsili in cabina di regia e Boswinkel in diagonale, Gradi e De Paola bande laterali, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace.

Il set iniziale parte punto. Un muro di Ceccobello su Vecchi e un attacco vincente di Gradi e il Tuscania prova subito ad allungare 6/8. L’attacco vincente di De Paola porta a +3 Tuscania 7/10. Muro vincente di Ceccobello, coach Ortenzi costretto al primo time-out 13/16. Grottazzolina si riporta in parità con un attacco vincente di Starace 18/18, Tofoli ferma il tempo. Ace di capitan Vecchi, 19/18. Negli ospiti, Catinelli in campo per il servizio. Errori dai nove metri per Boswinkel che poi si fa murare l’attacco successivo 22/20, Tofoli ricorre al secondo time-out. Ace di Starace, prima palla set per la Videx 24/21. Skuodis in campo per il servizio. L’attacco vincente di Calarco chiude il parziale in favore dei padroni di casa 25/22.

Parte in equilibrio il secondo set. Il muro di Calarco su De Paola dà il doppio vantaggio alla Videx 10/8. Ace di Boswinkel, parità 11/11. Attacco fuori misura di Starace, 11/12. Primo temo di Cioffi, Tuscania va a +2, Ortenzi ferma il tempo 11/13. Nella Videx Di Bonaventura in campo per il servizio. Attacco vincente di Boswinkel 18/20. Catinelli in campo per la battuta. Muro vincente di Tuscania su Calarco 18/21, e nuovo time-out chiesto da Ortenzi. Attacco vincente di De Paola, Ortenzi cambia Calarco con Reyes 18/22. Primo tempo vincente di Cioffi, primo set-ball Tuscania 21/24. Cubito mette fuori dai nove metri, Tuscania si aggiudica il secondo parziale 21/25

Terzo set. Muro vincente di Vecchi su Boswinkel, la Videx prova subito a scappare 6/3. Il muro di Boswinkel su Calarco ristabilisce la parità 8/8. In campo Reyes per Calarco. Ancora Boswinkel trova il mani fuori del muro, Ortenzi ferma il tempo 10/12. Starace mette fuori il diagonale, Ortenzi chiama il check. Le riprese danno ragione agli arbitri 10/13. Capitan De Paola mette a terra l’11/16, massimo vantaggio ospiti. Ace di De Paola, 12/18, Ortenzi ricorre al secondo time-out. Gaspari per Romagnoli nella Videx. I padroni di casa si riportano sotto 15/18, Tofoli richiama i suoi in panchina. Attacco out di Calarco, Tuscania riprende il volo 16/20. Catinelli in campo per la battuta 20/23. Attacco vincente di Boswinkel, prima palla set per gli ospiti 21/24. Ci pensa capitan De Paola a chiudere il parziale 21/25.

Quarto set. Parte forte la Videx che cerca subito l’allungo 3/1. Tuscania trova subito la parità. Si va avanti punto a punto. La Videx si aggiudica uno scambio prolungato 11/10, Tofoli ferma il tempo. Ace di Ceccobello, Ortenzi ferma il tempo 14/16. Attacco vincente di Boswinkel, 15/18. Nella Videx Pison per Cubito. Vecchi riporta sotto i padroni di casa 17/18/. Catinelli in campo per il servizio. Primo tempo di Gaspari murato da Ceccobello, Ortenzi ricorre al suo secondo time-out 19/22. Errore di Reyes dai nove metri, primo match ball per Tuscania 21/24. Calarco annulla. Tofoli ferma il tempo 22/24. Attacco vincente di Boswinkel che regala alla Maurys Com Cavi Tuscania i tre punti che significano secondo posto in classifica 22/25.

VIDEX GROTTAZZOLINA - MAURY'S COM CAVI TUSCANIA

(25/22 - 21/25 - 21/25 - 22/25)

Durata set: ‘28, ‘26, ‘28, ‘29

VIDEX GROTTAZZOLINA: Perini, Romagnoli 4, Cubito 9, Vecchi (cap) 21, Calarco 11, Pison, Reyes, Di Bonaventura, Viciedo, Starace 14, Gaspari 5, Marchiani 2, Romiti (L). All. Ortenzi, Ass. Minnoni

MAURY'S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Marsili 1, Pace (L), Menichetti, De Paola (cap) 13, Gradi 14, Boswinkel 24, Catinelli, Skuodis, Cioffi 4, Ragoni, Ceccobello 7, Zibella. All. Tofoli. Ass.: Barbanti

Arbitri: Giuseppe De Simeis e Pierpaolo Di Bari.




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