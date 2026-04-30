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La Maury's Com Cavi Tuscania con ToscanaGarden Arno sabato al PalaOlivo
Penultima giornata della regular season sabato 2 aprile alle ore 17
30/04/2026 - 12:04

TUSCANIA - Penultima giornata della regular season per la Maury's Com Cavi Tuscania che sabato alle 17 riceve la visita di ToscanaGarden Arno (Castelfranco di sotto PI).

I bianco azzurri di Perez Moreno non hanno più nulla da chiedere al girone, salvo mantenere alta la concentrazione e i ritmi di gioco in vista dei play-off promozione. Al contrario degli ospiti che vogliono distanziarsi il più possibile dalla zona 'calda'.

Nell'ultimo periodo i toscani sono stati protagonisti di risultati altalenanti: dopo la bella vittoria a metà marzo in casa con Pontedera (3/2), sono incappati in due sconfitte negli scontri diretti con Cecina (3/0) e Arezzo (0/3), per poi andare a sbancare Sesto Fiorentino (0/3) e soccombere di nuovo in casa con Massa Carrara (2/3). Infine, domenica scorsa, sono riusciti a portare Camaiore, terza forza del girone, ai vantaggi. In classifica occupano il nono posto con 26 punti, contro i 60 della capolista Tuscania.

'Sabato sarà una partita dura contro una squadra molto organizzata e pericolosa -spiega Gabriele De Angelis, giovane regista biancoazzurro. La squadra toscana dispone di giocatori di alto livello e ben preparati: sarà sicuramente una sfida intensa e di alta qualità. Arno è stata sempre una delle nostre avversarie più ostili, ma noi siamo pronti per affrontare questa sfida'.

All'andata, finì 0/3 per capitan Buzzelli e compagni. A dirigere l'incontro i signori Giovanni Di Martino e Cristopher Binaglia.

Possibile formazione iniziale degli ospiti: Camarri al palleggio con Da Prato in diagonale, Colli e Nicotra schiacciatori, Baracchini e Samminiatesi al centro, Andreini libero

Diretta you-tube dalle 17 sul canale Tuscania Volley Official.




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