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La Maury's Com Cavi Tuscania al palazzetto con la Lazio 1951
Appuntamento al palazzetto dell'Olivo domani alle 17,30
06/12/2024 - 10:50

TUSCANIA - Appuntamento al palazzetto dell'Olivo domani alle 17,30 per la Maury's Com Cavi Tuscania chiamata ad affrontare la Ss. Lazio Pallavolo 1951 nell'incontro valido per la nona di andata del girone F della serie B di volley. Un incontro sulla carta alla portata di capitan Buzzelli e compagni non fosse altro che per l'enorme divario in classifica tra le due squadre. Dopo otto giornate i capitolini occupano infatti l'undicesima posizione avendo totalizzato fin qui 7 punti, tre dei quali nello scontro diretto con Decimomannu, a dispetto dei 19 dei padroni di casa secondi in solitaria dietro la capolista Genzano (22).

'Ci aspetta comunque un'altra partita impegnativa contro la Lazio in casa - commenta il capitano bianco azzurro Pierlorenzo Buzzelli- dove invito tutti i nostri tifosi e sostenitori a venire a vederci. Una partita importante perché come abbiamo visto anche nell'ultimo turno tutte le nostre dirette concorrenti, Anguillara, Civita Castellana e Genzano, hanno vinto da tre punti e di conseguenza noi dovremo essere bravi a restare lì sul pezzo e continuare a vincere. Poi, dopo, alla fine si tirerà una linea e vedremo chi avrà fatto meglio'.

A dirigere l'incontro il signor Pellegrino Cece che sarà coadiuvato dalla signora Ilaria Reynaud.

La probabile formazione di partenza degli ospiti vede Valenti al palleggio con Nicoletti opposto, Del Mastro e Bucchi di banda, Marinucci e Frangella centrali, Ippolito libero.

Diretta you-tube sul canale Tuscania Volley Official.

 




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