La magia dell'Hanami: l'inizio della fioritura dei ciliegi a Celleno

L'Associazione Nazionale 'Città delle Ciliegie' celebra l'arrivo della primavera

10/04/2024 - 10:57



CELLENO - È con gioia che, come ogni anno, al sopraggiungere del mese di Aprile, le campagne circostanti a Celleno si tingono di bianco per accogliere lo spettacolo della fioritura dei ciliegi.

Questo fenomeno, tramandato di generazione in generazione, non solo incanta gli occhi ma ci rassicura sulla stabilità climatica di queste terre, che sembrano ancora protette dagli estremi cambiamenti ambientali.

L'ispirazione per questo spettacolo floreale arriva dall'ormai celebre Hanami giapponese, che attira milioni di visitatori dalle città alle campagne per ammirare la bellezza effimera dei ciliegi in fiore. È un momento atteso con trepidazione da famiglie, bambini e scolaresche.

L'Associazione Nazionale 'Città delle Ciliegie' celebra l'arrivo dell'Hanami nazionale in molte delle località associate, offrendo una vasta gamma di attività che vanno dalle passeggiate tra i ciliegi in fiore alle corse campestri, dalle colazioni en plein air alle merende, il tutto arricchito da concorsi di pittura e fotografia, degustazioni enogastronomiche e festeggiamenti in piazza.

Questo momento non è solo di contemplazione ma anche di speranza per i produttori di ciliegie, che valutano la resa potenziale della prossima raccolta in base alla fioritura attuale. Tuttavia, molto dipenderà dalle condizioni atmosferiche del mese in corso, con particolare attenzione alle piogge e alle gelate tardive, temute nemici dei fragili fiori di ciliegio.

Il profumo della primavera si diffonde nell'aria, attrarre le api dall'ibernazione e inizia il ciclo vitale che trasformerà i fiori in gustose ciliegie. La natura si risveglia e offre il suo spettacolo migliore, con prati verdi punteggiati di fiori dai mille colori e ciliegi che si adornano di una candida fioritura prima ancora di mostrare le prime foglie.

Questo è il periodo più gioioso e affascinante del mondo rurale, un momento da non perdere. Se avete tempo, concedetevi una visita a questo spettacolo naturale che vi ricompenserà con gioia e felicità. Se non potete farlo subito, cercate di ritagliarvi del tempo per scoprire le colline cerasicole di Celleno, ne varrà sicuramente la pena.

Le varietà locali come le 'Ravenna' del Lazio, le 'Napoleone' della Sardegna, le 'Maioline' della Sicilia e tutte le altre, vere e proprie identità dei territori di riferimento, vi aspettano per un mese intero, offrendovi un contatto diretto con il più bel paesaggio rurale che l'Italia possa offrire.