La Finass Atletica Viterbo a Rieti per la prima Indoor del 2025

12/01/2025 - 21:46



RIETI - Il Comitato Regionale FIDAL Lazio ha lanciato nel weekend in programma l'11 e 12 gennaio 2025 nell'impianto indoor dello Stadio 'Raul Guidobaldi' di Rieti, la prima prova del Trofeo Regionale di Prove Multiple Indoor Cadetti/e, ed alcune gare open per le categorie assolute.

L'evento, organizzato dal Comitato Provinciale FIDAL di Rieti, ha previsto per i Cadetti un tetrathlon composto da 60 metri ostacoli, salto in alto, getto del peso e 600 metri; per le Cadette, il tetrathlon include 60 metri ostacoli, getto del peso, salto in alto e 400 metri. Presenti a questa prima manifestazione del 2025 anche alcuni atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che si sono messi subito in luce, con buoni risultati, in alcune delle gare previste dal programma.

Nella prima giornata di gare in evidenza i velocisti con Pietro Belcapo al record personale nei 60m. con il crono di 7'22 ottenuto nelle batterie di qualificazione (2° tra gli Juniores) ed il compagno di squadra, l'allievo Tommaso Peroni che ottiene il 2° posto nei 60Hs. con il tempo di 9'05 e corre brillantemente anche i 60m. in 7'52.

Bene anche Matilde Bertini, alla prima uscita agonistica nella categoria allieve, che ottiene la qualificazione nei 60hs. con 10'97 e nella finale delle seconde è 3^ con 10'63. In gara tra i cadetti Andrea Forte che ottiene 1195 punti nel Tetrathlon classificandosi al 18° posto su 35 partecipanti. (G.M.)