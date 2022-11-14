La Fiera del Madonnino va a braccetto con il Game Fair Italia

Presentate le due manifestazioni si svolgeranno il 23, 24 e 25 aprile 2023

14/11/2022 - 12:30



Presentata ufficialmente la 43° edizione del Madonnino che si svolgerà in contemporanea al 31° Game Fair Italia nei giorni 23,24,25 aprile 2023 nel Centro Fiere del Madonnino.

Sarà il più grande evento per estensione mai organizzato in Toscana, 250.000 mq di agricoltura, ruralità, attività che si praticano all'aria aperta.

Le due manifestazioni insieme riassumono al meglio la mission di Grossetofiere, nata per promuovere i settori trainanti dell'economia locale e creare indotto e ritorni indiretti su tutto il territorio, non dimenticando che le due fiere vanno ad alimentare direttamente il mercato interno utilizzando per lo più fornitori locali per la loro organizzazione.

La fiera del Madonnino è l'emblema di semplicità e ruralità e simbolo di un legame forte tra il territorio ed i suoi abitanti. Grazie alla partecipazione degli agricoltori viene accreditata come la manifestazione dell'agricoltura Toscana e annoverata fra le prime cinque fiere più importanti del settore agricolo in Italia.

Pur mantenendo le tradizioni e le proprie origini la Fiera del Madonnino si pone l'obiettivo di essere contemporanea adeguando il proprio prodotto alle esigenze del mercato, migliorando, modernizzando e adattando i temi della fiera.

Gli oltre 2.000 biglietti venduti ai visitatori provenienti dalla Lombardia della scorsa edizione, confermano che la Fiera del Madonnino ha valicato i confini regionali, creando interesse anche nei territori agricoli più distanti al Centro Fiere grossetano.

I numeri parlano chiaro, l'obiettivo è quello di coprire 60.000 mq di esposizione e raggiungere i 300 espositori come negli anni migliori della Fiera che nell'ultima edizione organizzata ha incrementato il numero di visitatori.

Tanti eventi caratterizzeranno la 43° edizione, a partire dalle prove in campo in un terreno adiacente al Centro Fiere, facilmente raggiungibile a piedi, dove verrà rinnovato il proficuo accordo con la Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani che organizzerà le prove di macchinari agricoli tecnologicamente innovativi e dove tutte le aziende presenti potranno far provare le proprie macchine operatrici ai potenziali acquirenti.

Il Padiglione digital 4.0 lanciato nel 2022 con la preziosa ed operativa collaborazione di Confindustria Toscana Sud sarà, nell'edizione 2023, il salone 'digital 4.0 e della sostenibilità'.

L'obiettivo raggiunto è stato quello di arricchire la fiera di uno spazio in cui promuovere gli strumenti e le metodologie che offrono nuovi contenuti alla cosiddetta agricoltura di precisione o smart farming dove software, sensoristica, e tecnologie IoT sono le componenti essenziali di questo nuovo modello produttivo.

Oggi si affianca e si aggiunge a questo paradigma anche il tema della sostenibilità dove il monitoraggio dei consumi, la gestione dell'energia, il risparmio delle risorse e dell'acqua richiedono un rinnovamento sia delle metodologie di lavoro che di una nuova tecnologia che sia a servizio di questa urgente necessità.

Non mancherà la zootecnia dove in stretta collaborazione con l'Associazione Nazionale Allevatori e l'Associazione Regionale Allevatori Toscana, saranno organizzate rassegne di livello nazionale, oltre alla fattoria didattica dedicata interamente ai bambini.

Continueranno gli eventi legati al vivaismo con il Progetto Verde, all'interno in un padiglione appositamente allestito si terranno corsi pratici e attività didattiche dove il visitatore potrà interagire con rinomati esperti del settore.

Sono allo studio progetti che saranno presentati agli Enti promotori legati al Biodistretto e al distretto Rurale della Toscana del Sud, per rendere visibili le proprie finalità ed obiettivi quelli della promozione delle produzioni agroalimentari di qualità.

Il Game Fair Italia è giunto alla sua 31° edizione, Grossetofiere custodisce gelosamente questa manifestazione internazionale che non ha uguali sul territorio nazionale e rappresenta un patrimonio da preservare non solo per i brand che rappresenta ma per il messaggio più che mai attuale che esalta la vita all'aria aperta, nel pieno rispetto dell'ambiente.

I numeri di questa fiera sono da capogiro 190.000 mq di superficie di cui l'80% green, più di 200 gli animali in esposizione che parteciperanno ai vari eventi, 140 risorse umane che si impegneranno nella fase realizzativa della fiera.

Il Game Fair è un'occasione unica e straordinaria per vivere a tutto tondo le proprie passioni ed emozioni, si potrà visitare Il villaggio espositivo con i suoi 120 espositori per acquistare i prodotti dei propri hobby, sperimentare e provare tutte le discipline presenti, assistere agli oltre 200 spettacoli nei tre giorni che caratterizzeranno la manifestazione che si preannuncia la più ricca di sempre.

Le discipline storiche del Game Fair sono legate alla tradizione rurale e naturalmente a tutte le attività che si praticano all'aria aperta, cinofilia, cavalli, falconeria, il tiro no Fire, il tiro al volo, Soft air, sono solo alcuni esempi di quello che si può trovare al Game FAIR, con la grande novità di un intero settore dedicato al Bike.

Come sempre le linee di tiro al volo dove chiunque può provare sotto l'attenta guida di istruttori, sono una tra le attrazioni principali, sotto la cornice della riserva faunistica di Montepescali rappresentano uno dei campi di tiro più importanti realizzati in Italia.

Una linea di tiro sarà interamente dedicata ai Neo Fitav, un'iniziativa della Federazione Italiana Tiro al Volo per i neofiti che si avvicinano per la prima volta a questo sport.

Nei campi di tiro si esibirà un testimonial di eccezione, Raniero Testa detentore di 18 record, tra i suoi titoli si ricordano, Cavaliere della Repubblica, Alfiere dello sport, ambasciatore Winchester, Aimpoint, Garmin e altri prestigiosi marchi. I suoi spettacoli sono seguiti in tutto il mondo e nell'arena del Madonnino in anteprima da quando il Game Fair è approdato a Grosseto si esibirà in uno show sicuramente da non perdere.

Il 31° Game Fair seguendo il suo format promuove uno stile di vita sano e immerso nella natura, offrendo a migliaia di appassionati, sportivi e famiglie tre giorni fra tradizione venatoria, tiro sportivo equitazione cinofilia.

L'appello del Presidente Andrea Masini è rivolto alle Istituzioni e alle Rappresentanze del territorio ' stringiamoci intorno a queste due grandi manifestazioni che tutti ci invidiano, cercando di farle crescere ancora di più. Sia la Fiera del Madonnino che il Game Fair rappresentano uno strumento di promozione e valorizzazione territoriale di estrema importanza, oltre ad essere volano per le attività economiche . Oggi più che mai c'è bisogno di uno sforzo comune per non perdere ciò che faticosamente è stato costruito nel tempo. L'augurio è che gli sforzi di Grossetofiere in un momento così difficile siano capiti e le sue attività siano giustamente supportate dalle Istituzioni'.

'Con un solo biglietto ingresso', ricorda il Direttore di Grossetofiere Carlo Pacini ' si potrà partecipare alle due più grandi manifestazioni organizzate in Toscana, l'impegno organizzativo è enorme e impone un'attenzione massima, ma sono sicuro che come sempre sarà proposto un prodotto di primo livello'