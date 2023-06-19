La federazione sindacale di categoria si stringe accanto alla famiglia di Paolo al Miralago

Questa ennesima tragedia deve far riflettere e non può e non deve passare inosservata'

19/06/2023 - 07:48



VITERBO - Non sono passati nemmeno due mesi dal 28 aprile, dove viene celebrata la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro; un momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione. Purtroppo oggi a Montefiascone è accaduto un incidente mortale, presumibilmente causato dal crollo di un terrapieno di una parete rocciosa dove erano in corso dei lavori edili.

Sembra banale e scontato in questi momenti parlare di colpe e di cosa è o non è stato fatto per mettere il cantiere in sicurezza. Anche se l’incidente non è avvenuto all’interno di un cantiere, sembra strettamente correlato il fatto che in prossimità del luogo in questione si stavano svolgendo dei lavori edili.

“Questa ennesima tragedia deve far riflettere e non può e non deve passare inosservata, bisogna prevenire drammi simili e necessariamente aumentare i controlli sui luoghi di lavoro; sensibilizzare la cultura della sicurezza nei cantieri e l’osservanza delle norme previste. La Filca Cisl Lazio Nord ha a cuore questi contenuti e incentra la sua attività sulla sensibilizzazione di queste tematiche”, dichiara il Responsabile della Filca Cisl Lazio Nord Area Viterbo.

Tutta la Federazione Sindacale di categoria si stringe accanto alle famiglie colpite da questo tragico evento.

Responsabile della Filca Cisl Lazio Nord area Viterb