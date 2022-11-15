La Coop di Montefiascone chiusa per lavori di ristrutturazione.

Riaprirà dopo il 1° dicembre

15/11/2022 - 14:22











MONTEFIASCONE - Sabato 19 novembre il supermercato Coop di Montefiascone (VT) verrà chiuso al pubblico per permettere la conclusione di importanti lavori di ristrutturazione, interni ed esterni, che sono iniziati in ottobre e termineranno a fine novembre, con un punto vendita completamente rinnovato.



Lo spazio espositivo aumenterà, permettendo un assortimento più vasto su alcune categorie (pasta, salutistico, integratori, igiene, animali). La cantina dei vini tipici sarà arricchita con nuove etichette e il libero servizio potenziato, con attenzione ai prodotti biologici, senza lattosio, proteici. Oltre ai salumi e formaggi di qualità, il reparto gastronomia proporrà anche piatti pronti e pizza. Sia le Carni che il Pesce aumenteranno spazi e offerta. L’Ortofrutta rimarrà all’ingresso con attrezzature e illuminazione tutte nuove. L’intera offerta extra alimentare, compresa la libreria, sarà compattata in un’unica zona.



Il supermercato sarà dotato di casse tradizionali e casse self service, dispositivi Salvatempo, bilance di ultima generazione ed etichette dei prezzi elettroniche. Anche la galleria commerciale verrà rimodernata e resa più luminosa; infine il parcheggio subirà una manutenzione straordinaria con il rifacimento del manto stradale e di tutta la segnaletica.



Il costo complessivo della ristrutturazione supera un milione di euro: un investimento che la Cooperativa reputa molto importante per un territorio in cui la cooperazione di consumo ha radici storiche e i soci Coop sono 24.000.



La riapertura del negozio è prevista per giovedì 1° dicembre 2022.



Dal 7 al 19 novembre tutti i soci Unicoop Tirreno che faranno la spesa al supermercato di Montefiascone riceveranno un buono sconto da 5 euro per ogni scontrino emesso. I buoni potranno essere usati all'Ipercoop di Viterbo, dal 20 al 30 novembre, per spese del valore di almeno 30 euro o multipli



Unicoop Tirreno, fondata nel 1945 a Piombino (LI), è presente oggi con 96 punti vendita in Toscana, Lazio ed Umbria: è una delle sette grandi cooperative di consumo italiane, sotto l’insegna Coop, con circa 500mila soci e 3.500 dipendenti. Il suo fatturato nel 2021 è stato di 852,2 milioni di euro.



