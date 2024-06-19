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La Ciambella rivolge gli auguri a tutti i maturandi
'Dobbiamo avere fiducia nel talento dei nostri ragazzi'
19/06/2024 - 18:19

VITERBO - Voglio rivolgere un augurio a tutti i ragazzi di che oggi inizieranno gli esami di maturità.

Siete giunti ad uno dei momenti più importanti del vostro percorso scolastico: gli esami di maturità. So bene quanto impegno, passione e talvolta anche notti insonni abbiate dedicato alla preparazione di queste prove. Ora è il momento di dimostrare il vostro valore, di affrontare questa sfida con determinazione e serenità.

Voglio augurare a tutti gli studenti un grande in bocca al lupo. Questi esami sono un passaggio cruciale, ma ricordate che sono anche una tappa nel vostro percorso di crescita personale e professionale.

Dobbiamo avere fiducia nel talento dei nostri ragazzi, nel loro entusiasmo, nella loro possibilità di stupirci sempre. Credo che questa sia la chiave per non allontanare i giovani dalla politica, dall'esercizio di prendersi cura del Bene Comune che molte volte appartiene più a loro che a noi.

E ce lo dice l'ultimo studio dell'Osservatorio Giovani dell'istituto Toniolo dal quale emergere, tra i giovani una 'elevata domanda di impegno per il bene comune che mobiliti anche dal basso'.

Per quasi 3 giovani su 4, seppur considerato difficile, è ancora possibile impegnarsi in prima persona per far funzionare meglio il Paese. Ancor più elevata è la percentuale di coloro che affermano che se la politica italiana offrisse vero spazio di partecipazione per i giovani questo migliorerebbe la loro visione della partecipazione democratica e li avvicinerebbe maggiormente all'impegno politico.

Per questo i nostri ragazzi, quelli che oggi affrontano la Maturità e non solo, sono una speranza concreta per il nostro futuro.

 

Luisa Ciambella




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