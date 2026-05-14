'La Chimica nascosta nei prodotti da costruzione e demolizione', webinar gratuito il 20 maggio

Seminario organizzato dallo Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino e gli Enti del Sistema Camerale

14/05/2026 - 17:43



VITERBO – Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza prodotti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino e gli Enti del Sistema Camerale, organizza per il prossimo mercoledì 20 maggio 2026 (dalle 09.30 alle 12.30) un webinar nazionale dedicato ai prodotti chimici destinati ai materiali da costruzione e demolizione.

I materiali da costruzione e demolizione contengono una vasta gamma di prodotti chimici che influenzano qualità, sicurezza, sostenibilità e conformità normativa delle opere edilizie. Comprendere la natura di queste sostanze, i loro potenziali rischi e il quadro regolatorio che ne disciplina l'uso è fondamentale per progettisti, imprese, produttori e professionisti della sicurezza.

Questo webinar offre una panoramica chiara e aggiornata sui principali prodotti chimici presenti nei materiali da costruzione, sugli obblighi normativi e sugli strumenti utili per una gestione consapevole.

Nel corso del webinar sono previsti gli interventi di: Salvatore Capozzolo del Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino, Francesco Virtuani del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Luigia Scimonelli del Ministero della Salute, Fabrizio Demattè dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici Trentino-Alto Adige, Marco De Gregorio di UNI, Commissione Tecnica 33 Edilizia, Cristina Gastaldin di MAPEI e Giovanna Landi dello Studio Legale Landilex.

Modererà l'incontro Lukas Pichler della Camera di commercio di Bolzano

Sarà poi possibile per i partecipanti porre quesiti ai relatori.

La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Teams è gratuita previa iscrizione al seguente link:

https://events.teams.microsoft.com/event/708afeeb-7617-4278-94b7-3b20ca41c580@6bc79307-413a-44db-94ef-c15800d55860 entro il 19 maggio 2026.

Il giorno prima del webinar gli iscritti riceveranno via mail tutte le indicazioni necessarie per partecipare all'evento online.

Maggiori informazioni possono essere richieste allo Sportello Etichettatura e Sicurezza prodotti dell'Ente camerale, ai numeri telefonici 0761.234400-440-466 oppure all'indirizzo e-mail: etichettatura@rivt.camcom.it.