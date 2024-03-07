''La Centrale di Montalto va demolita''

Il Tar del Lazio respinge il ricorso dell'Enel, soddisfatta la sindaca Socciarelli

07/03/2024 - 17:46



MONTALTO DI CASTRO - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Enel, riconoscendo la validità dell'ordinanza comunale che disponeva la demolizione delle strutture inutili e pericolose e il ripristino dei luoghi dove negli anni '80 doveva sorgere la centrale nucleare.

«Anche se Enel ha già annunciato il ricorso al Consiglio di Stato - dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli - oggi è comunque una giornata storica per la nostra comunità. Dopo anni di battaglie legali, abbiamo finalmente ottenuto la conferma del nostro diritto a liberarci del fardello della centrale nucleare abbandonata, che da troppo tempo deturpa il nostro territorio. Mi sarei aspettata da Enel una dichiarazione di collaborazione per il bene del territorio anziché una nuova dichiarazione di guerra comunicando il ricorso. Tutelare il territorio - conclude il sindaco Socciarelli - significa anche eliminare questo ecomostro che impatta su tutta la costa ed è visibile dal Lazio Nord fino alla bassa Toscana».