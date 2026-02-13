La capolista Maury's Com Cavi Tuscania in casa del fanalino di coda Massa Carrara

Trasferta toscana domani, sabato 14 febbraio alle 18

13/02/2026 - 10:34



TUSCANIA - Trasferta toscana per la Maury's Com Cavi Tuscania che domani, sabato alle 18 scenderà in campo contro Pallavolo Massa Carrara nel match valido come quindicesima giornata del girone E della serie B maschile. Un testa coda che la capolista Tuscania dovrà comunque affrontare con la giusta determinazione, anche perché gli avversari di turno rispetto alla partita di andata si sono rafforzati. Decisamente negativo fin qui il percorso dei toscani che hanno vinto due sole partite, con Cascia e Arezzo, e sabato scorso hanno subito la dodicesima sconfitta in trasferta a Cascia (3/1) per una classifica che li vede appunto fanalino di coda con soli 8 punti.

'Massa è una squadra molto ostica, si è rinforzata rispetto a quando ci abbiamo giocato noi all'andata -spiega Leonardo Fantauzzo- loro tra le mure amiche giocano veramente bene e noi dobbiamo essere bravi a imporre subito il nostro come gioco e a mettere tanta pressione al loro cambia palla. In settimana ci siamo allenati bene e con continuità e cercheremo di portare tutto il buon lavoro fatto contro di loro per vincere questa importante partita'.

Probabile formazione dei padroni di casa: Yankov al palleggio e Lazzeri opposto, schiacciatori Mosca e Marini, Passino e Nannini al centro e Diridoni libero.

Si gioca alle 18 al PalaSport di Massa agli ordini delle signore arbitro Adriana Bruno e Luisa Proietti.

Diretta you-tube sul canale Pallavolo Massa Carrara ASD.