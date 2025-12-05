Italia viva nomina Alessandra Ortenzi come nuova segretaria provinciale

Tra i primi obiettivi di Ortenzi vi sarà quello di favorire lavvicinamento di amministratori locali e società civile al progetto riformista, promuovendo partecipazione e responsabilità.

05/12/2025 - 16:52



VITERBO - La cabina di regia provinciale di Italia viva, riunitasi oggi, ha preso atto con rammarico della indisponibilità di Emanuele Trevi a proseguire nel ruolo di segretario provinciale a causa di sopravvenuti impegni professionali. A lui va il ringraziamento sincero di tutte e tutti per il lavoro svolto, per l’impegno dimostrato e per la dedizione con cui ha accompagnato il percorso politico del nostro territorio.

Il Presidente regionale di Italia viva, Felice Casini, ha quindi nominato Alessandra Ortenzi nuova commissaria provinciale. Assessore al turismo del Comune di Ronciglione, figura di comprovata competenza e sensibilità istituzionale, Ortenzi riceve un caloroso augurio di buon lavoro da parte dell’intera comunità di Italia viva.

Questa fase rappresenta un passaggio particolarmente significativo per il nostro movimento, che, all’indomani dei risultati positivi ottenuti in Campania, Toscana e Calabria, vede nel progetto di Casa riformista un punto di rilancio e di radicamento sui territori.

Tra i primi obiettivi di Alessandra Ortenzi vi sarà proprio quello di favorire l’avvicinamento di amministratori locali, realtà civiche e società civile al progetto riformista, promuovendo partecipazione, competenza e responsabilità.

Durante la riunione, Italia Viva ha inoltre accolto con favore la notizia della ricandidatura di Alessandro Romoli alla Presidenza della provincia di Viterbo. La sua candidatura unitaria rappresenta un riconoscimento della buona amministrazione svolta finora.

Pur non essendo attualmente rappresentata in consiglio provinciale, Italia Viva ricorda con orgoglio di aver contribuito in modo determinante, nelle ultime elezioni, all’elezione del secondo consigliere provinciale della lista civica che sin da subito ha sostenuto il lavoro del presidente Romoli.

La cabina di regia ha infine conferito ad Alessandra Ortenzi il mandato di avviare, insieme agli amici di Civita Castellana, un percorso di ascolto e valutazione delle proposte politiche in vista delle prossime elezioni comunali, con l’obiettivo di individuare persone e progetti capaci di interpretare e rappresentare al meglio i valori di Casa riformista.