VITERBO - It-alert, oggi a mezzogiorno tutti i telefonini nel Lazio squilleranno. Si tratta di un test che è attualmente in fase di sperimentazione in tutta Italia. È un nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. La prova scorsa del 21 settembre era stata rinviata per causa maltempo.
“Oggi, mercoledì 27 settembre, alle ore 12 – comunica la regione – i telefoni cellulari nel Lazio saranno raggiunti da un messaggio di test IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale”.
Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo e molto forte, diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.