It-alert, oggi alle 12 test di prova nel Lazio

Messaggio del nuovo sistema d'allarme nazionale

27/09/2023 - 09:04



VITERBO - It-alert, oggi a mezzogiorno tutti i telefonini nel Lazio squilleranno. Si tratta di un test che è attualmente in fase di sperimentazione in tutta Italia. È un nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. La prova scorsa del 21 settembre era stata rinviata per causa maltempo.

“Oggi, mercoledì 27 settembre, alle ore 12 – comunica la regione – i telefoni cellulari nel Lazio saranno raggiunti da un messaggio di test IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale”.

Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo e molto forte, diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.